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Пресечены очередные попытки незаконного пересечения государственной границы

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- Виктория Григоренко
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Пограничники КПП "Чалдыбар-автодорожный" задержали гражданина КР за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщил Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана.

"Гражданин С.А., 1993 г.р., планировал пересечь госграницу КР и РК вне пункта пропуска "Чалдыбар-автодорожный". 25-летний нарушитель был задержан пограничным нарядом нашей республики. Причиной подобного шага, как выяснилось, стал запрет на выезд за пределы страны в отношении данного кыргызстанца", - проинформировали в ГПС КР.

Еще один гражданин КР пытался пересечь границу Кыргызстана и Узбекистана по свидетельству о рождении своего брата-подростка. Об этом также сообщили в ГПС.

"Гражданин Б.Ж.уулу, 1995 г.р., планировал проехать через анклав Сох Узбекистана в селе Божой Баткенской области Кыргызстана. Проходя паспортный контроль в пункте пропуска "Чечме-автодорожный", он предъявил пограничному наряду свидетельство о рождении на имя своего брата-подростка А.Ж.уулу, 2002 года рождения. После проверки Б.Ж. признался, что использовал свидетельство о рождении родственника, так как потерял свой паспорт", - подчеркнули в Погранслужбе.

Уточняется, что после составления соответствующих документов нарушители переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

URL: https://www.vb.kg/372306
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан, МВД, Погранслужба
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