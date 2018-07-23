Защита считает, что все обвинения против Кулматова - беспочвенны

Дело по получению паспорта Кубанычбека Кулматова возбуждено незаконно. Об этом "Вечерке" сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, защитой подана жалоба в Генпрокуратуру по поводу отписки со стороны официальных органов по данной ситуации.

- В целом, я считаю, что у дела по получению документа, удостоверяющего личность, истекли сроки давности. Тем более, статьи 350 и 346, которые вменяют Кубанычбеку Кенешевичу, не соответствуют действительности. Например, 350 - это "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков", а 346 - "Незаконное пересечение государственной границы". Но о какой подделке может идти речь, если документ был выдан официальным госорганом – Первомайским паспортным столом. Такая же ситуация с обвинением в незаконном пересечение госграницы. Оно попросту притянуто, - подчеркнул Сергей Слесарев.

Не укладываются в голове и предъявляемые ему обвинения по второму делу – строительству школы, говорит адвокат экс-мэра Бишкека.

- Человек, который проявил волю, благодаря которой появилась школа в новостройке, обвиняется в коррупции! Хотя финансировала все китайская компания. К тому же при Кулматове лишь началось строительство. Оно было продолжено и завершено уже после его ухода с поста. Однако это не стало поводом отмены обвинений по строительству учебного заведения. В любом случае, приговор по изменению меры пресечения и самому уголовному делу мы продолжим обжаловать, - заверил Сергей Слесарев.

Адвокат добавил, что жалоб со стороны Кубанычбека Кенешовича на условия содержания в СИЗО к нему не поступало. Самочувствие экс-мэра Бишкека также нормальное.