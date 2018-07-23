Погода
$ 67.99 - 68.19
€ 79.40 - 80.20

Защита считает, что все обвинения против Кулматова - беспочвенны

304  2
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Дело по получению паспорта Кубанычбека Кулматова возбуждено незаконно. Об этом "Вечерке" сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, защитой подана жалоба в Генпрокуратуру по поводу отписки со стороны официальных органов по данной ситуации.

- В целом, я считаю, что у дела по получению документа, удостоверяющего личность, истекли сроки давности. Тем более, статьи 350 и 346, которые вменяют Кубанычбеку Кенешевичу, не соответствуют действительности. Например, 350 - это "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков", а 346 - "Незаконное пересечение государственной границы". Но о какой подделке может идти речь, если документ был выдан официальным госорганом – Первомайским паспортным столом. Такая же ситуация с обвинением в незаконном пересечение госграницы. Оно попросту притянуто, - подчеркнул Сергей Слесарев.

Не укладываются в голове и предъявляемые ему обвинения по второму делу – строительству школы, говорит адвокат экс-мэра Бишкека.

- Человек, который проявил волю, благодаря которой появилась школа в новостройке, обвиняется в коррупции! Хотя финансировала все китайская компания. К тому же при Кулматове лишь началось строительство. Оно было продолжено и завершено уже после его ухода с поста. Однако это не стало поводом отмены обвинений по строительству учебного заведения. В любом случае, приговор по изменению меры пресечения и самому уголовному делу мы продолжим обжаловать, - заверил Сергей Слесарев.

Адвокат добавил, что жалоб со стороны Кубанычбека Кенешовича на условия содержания в СИЗО к нему не поступало. Самочувствие экс-мэра Бишкека также нормальное.

URL: https://www.vb.kg/372313
Теги:
ГКНБ, Кубанычбек Кулматов, паспорт, уголовная ответственность, школа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Нияз Давлетов
23.07.2018, 16:11
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 24
Минусов: 19
Комментариев: 38

Отсюда, если угодно, можно сделать вывод - но, если угодно, можно никаких выводов и не делать.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Aibek Aibek
23.07.2018, 16:28
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 2


В целом, я считаю, что у дела по получению документа, удостоверяющего личность, истекли сроки давности. Тем более, статьи 350 и 346, которые вменяют Кубанычбеку Кенешевичу, не соответствуют действительности. Например, 350 - это "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков", а 346 - "Незаконное пересечение государственной границы". Но о какой подделке может идти речь, если документ был выдан официальным госорганом – Первомайским паспортным столом.

Даже красиво дело не могут состряпать против Кулматова и мэра, псевдо-юридическая халтура.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  