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А участвовали ли вообще уроженцы КР в "захвате заложников" в Москве?

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- Виктория Григоренко
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Мы ждем официальной информации по поводу задержания граждан КР и якобы захвату заложников. Об этом "Вечерке" сообщили Посольство КР в РФ.

- В сообщениях не говорится ни об узбеках, ни о кыргызах, а лишь об уроженцах ближнего зарубежья. Сейчас мы ждем официального ответа от госорганов, после чего поясним все нюансы произошедшего в Москве инцидента. В любом случае, произошедшее нами взято под контроль, - отметил пресс-секретарь Посольства Гулбарчин Баимбетова.

Как стало известно редакции VB.KG из собственных источников, речь идет вовсе не о захвате заложников, а лишь о бытовом споре, связанном с долговыми обязательствами. Ограбления или задержания полицией наших граждан или уроженцев КР в Москве не было.

URL: https://www.vb.kg/372314
Теги:
МВД, миграция, посольство, Россия, Москва, преступление, Кыргызстан
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Комментарии
зап/части для ТНВД -
23.07.2018, 16:12
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 12
Минусов: 4
Комментариев: 30

Я считаю нельзя бездоказательно и огульно писать здесь что это были кыргызстанцы!!!

Админов прошу закрыть эту тему и не нагнетать!!!

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