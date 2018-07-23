А участвовали ли вообще уроженцы КР в "захвате заложников" в Москве?

Мы ждем официальной информации по поводу задержания граждан КР и якобы захвату заложников. Об этом "Вечерке" сообщили Посольство КР в РФ.

- В сообщениях не говорится ни об узбеках, ни о кыргызах, а лишь об уроженцах ближнего зарубежья. Сейчас мы ждем официального ответа от госорганов, после чего поясним все нюансы произошедшего в Москве инцидента. В любом случае, произошедшее нами взято под контроль, - отметил пресс-секретарь Посольства Гулбарчин Баимбетова.

Как стало известно редакции VB.KG из собственных источников, речь идет вовсе не о захвате заложников, а лишь о бытовом споре, связанном с долговыми обязательствами. Ограбления или задержания полицией наших граждан или уроженцев КР в Москве не было.