Погода
$ 67.99 - 68.19
€ 79.40 - 80.20

В Бишкеке накрыли нарколабораторию. Клиенты - известные шоумены и музыканты

2722  4
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Управление по городу Бишкек Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (УСБНОН) поступила оперативная информация в отношении парня европейской национальности по имени "Вадим" в возрасте 25-30 лет, который длительное время занимается сбытом и выращивает растения каннабисной группы у себя дома на территории города Бишкек, сообщает пресс-служба МВД.

Также в Управление по городу Бишкек Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (УСБНОН) неоднократно поступала оперативная информация о том, что в социальных сетях, а точнее в мобильных мессенджерах "Telegram" и "Vipole" неустановленные лица с целью сокрытия преступной деятельности и отмывания денежных средств полученных преступным путем от реализации наркотических средств открыли интернет-магазин под названием www.cannaSeed.com.

Данный интернет-магазин начал свою преступную деятельность в сентябре 2017 года и реализовал наркотические средства только после оплаты денежных средств через мобильные кошельки. После оплаты неустановленные лица передавали координаты о местоположении наркотиков (закладок), расположенных в разных частях города Бишкек и Чуйской области.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий силами Управления по городу Бишкек Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (УСБНОН) и силами службы СБНОН УВД Свердловского района был установлен организатор, занимающийся выращиванием наркосодержащих растений в лабораторных условиях на территории г.Бишкек.

При проведении следственно-оперативных мероприятий совместно со Следственной службой Свердловского района г.Бишкек был задержан подозреваемый в совершении вышеуказанных преступлений, которым оказался уроженец Кыргызской Республики Ш.В.1988 г.р., является также организатором и "гровером" (выращивал растения каннабисной группы у себя дома).

При проведении допроса задержанный Ш.В. пояснил, что в 2017 году приобрел семена голландских сортов через интернет-сайт на сумму 200 долларов США.

Ш.В. пояснил, что данное наркотическое средство он сбывал известным шоуменам, музыкантам.

В ходе проведения неотложного обыска 19 июля 2018 года по адресу проживания гр. Ш.В. были обнаружены следующие предметы:

- растительное вещество зеленого цвета, со специфическим запахом конопли (предположительно культивированная марихуана, выращенная в условиях гидропоники), вес которого с упаковкой составил 31 кг 757 грамм;

- культивированные кусты конопли в количестве 25 растений;

- тент кустарного производства, использовался для культивации растений в домашних условиях, в частности растений каннабисной группы в крупных объемах (до 25-ти кустов), Ш.В. оборудовал нарколабораторию.

Также в процессе обыска во дворе дома была выявлена дикорастущая конопля в количестве 13 штук.

В данной нарколаборатории было обнаружено и изъято:

- вытяжной вентилятор для вытяжки воздуха из спального помещения;

- трубки для вытяжки;

- электрощетки со стабилизатором энергии;

- система кондиционирования;

- светодиодные лампы;

- вентиляторы разных видов;

- предметы для употребления наркотических средств;

- электронные носители и ноутбук;

- весы разных видов.

URL: https://www.vb.kg/372315
Теги:
музыка, наркотики, шоу-бизнес, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Курут
23.07.2018, 15:29

Даешь легалайз: Трава не наркотик. Не слышал чтобы хоть один нашакур задавил пешехода на переходе, убил соседа, или домогался детей. Весь прогрессивный мир уже как минимум по медицинским показаниям легализовал.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Friend
23.07.2018, 16:13

Курут

Даешь легалайз: Трава не наркотик. Не слышал чтобы хоть один нашакур задавил пешехода на переходе, убил соседа, или домогался детей. Весь прогрессивный мир уже как минимум по медицинским показаниям легализовал.

Не гони пургу, наркоша! Анашисты так же опасны, как и алкаши и героинщики и совершают преступлений не меньше, чем они. Просто у вас, анашистов, своя статистика, анашистская.

А твой "прогресивный мир", о котором ты говоришь наряду с марихуаной легализовал и однополые браки.

Так может и нам последовать их примеру? Не хочешь ли стать чьей-нибудь "женой"?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Курут
23.07.2018, 16:46

Friend

Курут

Даешь легалайз: Трава не наркотик. Не слышал чтобы хоть один нашакур задавил пешехода на переходе, убил соседа, или домогался детей. Весь прогрессивный мир уже как минимум по медицинским показаниям легализовал.

Не гони пургу, наркоша! Анашисты так же опасны, как и алкаши и героинщики и совершают преступлений не меньше, чем они. Просто у вас, анашистов, своя статистика, анашистская.

А твой "прогресивный мир", о котором ты говоришь наряду с марихуаной легализовал и однополые браки.

Так может и нам последовать их примеру? Не хочешь ли стать чьей-нибудь "женой"?

А я смотрю ты моск пропил уже, алкашила)

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бишкек Кыргызсстан
23.07.2018, 18:18
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Практически в шаговой доступности каждый кыргызстанец может купить наркотики, более страшные, чем марихуана - водка и табак. Правительство не запрещает эти наркотики, потому что контролирует их распространение и получает очень хорошую выгоду от травли своего народа.

Марихуана - тоже наркотик, однако, действительно, накурившийся марихуаны превращается в безобидное, расслабленное хихикающее существо, в то время время как напившийся алкоголя может просто так зарезать за нечаянно сказанное слово. Практика показывает, что обкурившийся марихуаны раз в сто безопаснее обычного пьянчуги.

Нужно был последовательным - если запрещать наркотики, то нужно запрещать все - в том числе алкоголь и табак.

Если же правительство хочет распространять наркотики, то нужно легализовать все наркотики, которые более безопаснее, чем водка и табак.

В реальности запрет марихуаны приводит к расцвету коррупции в правоохранительных органах  и власти и масштабному финансированию преступности.

Легализовать марихуаны - и сразу снимется куча проблема.

Для моралистов - слушайте, одураченные пропагандой, у вас хоть доказательства того, что марихуана вреднее, чем водка или табак ?! Их нет... Даже обыкновенное пиво вреднее травки. Так чего же пиво не запрещаете, братья-мусульмане !

Большая часть населения Кыргызстана считает себя мусульманами и в то же время глушат водку без зазрения совести, хотя по Корану, и табак и водка и вино запрещены.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  