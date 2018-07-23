В Бишкеке накрыли нарколабораторию. Клиенты - известные шоумены и музыканты

В Управление по городу Бишкек Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (УСБНОН) поступила оперативная информация в отношении парня европейской национальности по имени "Вадим" в возрасте 25-30 лет, который длительное время занимается сбытом и выращивает растения каннабисной группы у себя дома на территории города Бишкек, сообщает пресс-служба МВД.

Также в Управление по городу Бишкек Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (УСБНОН) неоднократно поступала оперативная информация о том, что в социальных сетях, а точнее в мобильных мессенджерах "Telegram" и "Vipole" неустановленные лица с целью сокрытия преступной деятельности и отмывания денежных средств полученных преступным путем от реализации наркотических средств открыли интернет-магазин под названием www.cannaSeed.com.

Данный интернет-магазин начал свою преступную деятельность в сентябре 2017 года и реализовал наркотические средства только после оплаты денежных средств через мобильные кошельки. После оплаты неустановленные лица передавали координаты о местоположении наркотиков (закладок), расположенных в разных частях города Бишкек и Чуйской области.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий силами Управления по городу Бишкек Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (УСБНОН) и силами службы СБНОН УВД Свердловского района был установлен организатор, занимающийся выращиванием наркосодержащих растений в лабораторных условиях на территории г.Бишкек.

При проведении следственно-оперативных мероприятий совместно со Следственной службой Свердловского района г.Бишкек был задержан подозреваемый в совершении вышеуказанных преступлений, которым оказался уроженец Кыргызской Республики Ш.В.1988 г.р., является также организатором и "гровером" (выращивал растения каннабисной группы у себя дома).

При проведении допроса задержанный Ш.В. пояснил, что в 2017 году приобрел семена голландских сортов через интернет-сайт на сумму 200 долларов США.

Ш.В. пояснил, что данное наркотическое средство он сбывал известным шоуменам, музыкантам.

В ходе проведения неотложного обыска 19 июля 2018 года по адресу проживания гр. Ш.В. были обнаружены следующие предметы:

- растительное вещество зеленого цвета, со специфическим запахом конопли (предположительно культивированная марихуана, выращенная в условиях гидропоники), вес которого с упаковкой составил 31 кг 757 грамм;

- культивированные кусты конопли в количестве 25 растений;

- тент кустарного производства, использовался для культивации растений в домашних условиях, в частности растений каннабисной группы в крупных объемах (до 25-ти кустов), Ш.В. оборудовал нарколабораторию.

Также в процессе обыска во дворе дома была выявлена дикорастущая конопля в количестве 13 штук.

В данной нарколаборатории было обнаружено и изъято:

- вытяжной вентилятор для вытяжки воздуха из спального помещения;

- трубки для вытяжки;

- электрощетки со стабилизатором энергии;

- система кондиционирования;

- светодиодные лампы;

- вентиляторы разных видов;

- предметы для употребления наркотических средств;

- электронные носители и ноутбук;

- весы разных видов.