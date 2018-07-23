В Бишкеке накрыли нарколабораторию. Клиенты - известные шоумены и музыканты

Даешь легалайз: Трава не наркотик. Не слышал чтобы хоть один нашакур задавил пешехода на переходе, убил соседа, или домогался детей. Весь прогрессивный мир уже как минимум по медицинским показаниям легализовал.
В Управление по городу Бишкек Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (УСБНОН) поступила оперативная информация в отношении парня европейской национальности по имени "Вадим" в возрасте 25-30 лет, который длительное время занимается сбытом и выращивает растения каннабисной группы у себя дома на территории города Бишкек, сообщает пресс-служба МВД.
Также в Управление по городу Бишкек Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (УСБНОН) неоднократно поступала оперативная информация о том, что в социальных сетях, а точнее в мобильных мессенджерах "Telegram" и "Vipole" неустановленные лица с целью сокрытия преступной деятельности и отмывания денежных средств полученных преступным путем от реализации наркотических средств открыли интернет-магазин под названием www.cannaSeed.com.
Данный интернет-магазин начал свою преступную деятельность в сентябре 2017 года и реализовал наркотические средства только после оплаты денежных средств через мобильные кошельки. После оплаты неустановленные лица передавали координаты о местоположении наркотиков (закладок), расположенных в разных частях города Бишкек и Чуйской области.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий силами Управления по городу Бишкек Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (УСБНОН) и силами службы СБНОН УВД Свердловского района был установлен организатор, занимающийся выращиванием наркосодержащих растений в лабораторных условиях на территории г.Бишкек.
При проведении следственно-оперативных мероприятий совместно со Следственной службой Свердловского района г.Бишкек был задержан подозреваемый в совершении вышеуказанных преступлений, которым оказался уроженец Кыргызской Республики Ш.В.1988 г.р., является также организатором и "гровером" (выращивал растения каннабисной группы у себя дома).
При проведении допроса задержанный Ш.В. пояснил, что в 2017 году приобрел семена голландских сортов через интернет-сайт на сумму 200 долларов США.
Ш.В. пояснил, что данное наркотическое средство он сбывал известным шоуменам, музыкантам.
В ходе проведения неотложного обыска 19 июля 2018 года по адресу проживания гр. Ш.В. были обнаружены следующие предметы:
- растительное вещество зеленого цвета, со специфическим запахом конопли (предположительно культивированная марихуана, выращенная в условиях гидропоники), вес которого с упаковкой составил 31 кг 757 грамм;
- культивированные кусты конопли в количестве 25 растений;
- тент кустарного производства, использовался для культивации растений в домашних условиях, в частности растений каннабисной группы в крупных объемах (до 25-ти кустов), Ш.В. оборудовал нарколабораторию.
Также в процессе обыска во дворе дома была выявлена дикорастущая конопля в количестве 13 штук.
В данной нарколаборатории было обнаружено и изъято:
- вытяжной вентилятор для вытяжки воздуха из спального помещения;
- трубки для вытяжки;
- электрощетки со стабилизатором энергии;
- система кондиционирования;
- светодиодные лампы;
- вентиляторы разных видов;
- предметы для употребления наркотических средств;
- электронные носители и ноутбук;
- весы разных видов.