МВД: попытку ограбления в Москве совершили граждане Узбекистана

МВД: Информация о том, что злоумышленники, взявшие в заложники несовершеннолетних, являются уроженцами Кыргызстана не подтвердилась. 23 июля 2018 года, в средствах массовой информации был опубликован материал, что уроженцы Кыргызстана в Москве взяли в заложники несовершеннолетних. Информация распространялась со ссылкой на российский телеканал "360".

Сотрудники Представительства МВД КР в РФ незамедлительно выехали в территориальное подразделение ОМВД России по Даниловскому району г.Москва, где была проведена встреча с руководством данного ОМВД, в ходе которого было установлено, что данное преступление свершено со стороны граждан Республики Узбекистан.

Кроме этого установлено, что 22 июля 2018 уроженка Республики Узбекистан, гр. Ю.У. 1993 г.р., временно проживающая по адресу: г.Москва, Симоновский вал, д. 26 корп. 4, находилась дома с двумя подругами. Примерно в 23:00 часов в квартиру ворвались двое граждан и, угрожая ножом, потребовали выдать деньги, драгоценные вещи и телефон. Неизвестные были в состоянии алкогольного опьянения. Гр. Ю.У. с подругами, выждав момент, выбежали из квартиры на улицу. Неизвестные закрылись в квартире изнутри и на связь не выходили, после гр. Ю.У. уточнила, что с двумя нападавшими остались в квартире несовершеннолетние дети в возрасте 5 и 7 лет.

В 03:30 часов сотрудниками СОБР было произведено вскрытие двери квартиры путем механического повреждения конструкции двери, и в квартире были задержаны граждане Республики Узбекистан: З.М. 1989 г.р., ранее судим по ст. 158 ч. 41 УК РФ (кража) и А.А. 1990 г.р. Информация о том, что данное преступление совершено со стороны уроженцев Кыргызской Республики, не подтвердилась, сообщает пресс-служба МВД КР.