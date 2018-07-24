Вклады "Бакай Банка" по исламским принципам

Депозитный счет до востребования "Кард Хасан" - это сделка, по условиям которой Клиент предоставляет "Исламскому финансовому центру" денежные средства на условиях возвратности только лишь основной суммы, срочности и безвозмездности.

Условия вклада:

- Для физических и юридических лиц, индивидуальных (частных) предпринимателей;

- Валюта вклада: KGS; USD; EUR; RUB; KZT.

- Минимальная сумма вклада: 5 000 KGS; 100 USD; 100 EUR; 5 000 RUB; 50 000 KZT.

- Максимальная сумма вклада: не ограничена.

- Срок размещения: до востребования

- Пополнения счета: допускается.

- Частичное изъятие денежных средств: допускается.

Преимущества:

- Надежное хранение денежных средств и осуществление текущих расчетов (поступления, выплаты, переводы, взаимные расчеты с другими физическими и юридическими лицами).

- Быстрое и бесплатное открытие расчетного счета.

- Гарантия конфиденциальности.

- Депозит застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Законом о защите банковских вкладов (депозитов) №78 от 07 мая 2008 года.

На "Кард Хасан" помимо личного вклада могут зачисляться путем перечисления:

- Заработная плата

- Пенсии

- Алименты

- Социальные пособия

- Авторские гонорары

- Платежи, связанные с наследованием и др.

- Безналичное перечисление денежных средств по КР и за пределы страны.

Кард-Хасан - наиболее простая и доступная форма хранения личных сбережений. Воспользовавшись таким вкладом, Вы получаете возможность надежного хранения ваших денежных средств, осуществления расчетных операций, пополнения счета. Очень удобен инструмент и для юридических лиц.

Справка. Исламский финансовый центр – первое исламское окно в Кыргызстане и в СНГ, созданное при ОАО "Бакай Банке" и предоставляющее финансовые услуги по исламским принципам.

Адрес: г. Бишкек, пр. Чуй, 111а.

Колл–центр: +996312610061, моб.: 6111

Сайт: www.ifcenter.kg

Email: office@ifcenter.kg