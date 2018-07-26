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Посольство США никак не комментирует приезд в КР дипломата-гея

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- Оксана Гут
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"Дипломатический" скандал разгорается в Кыргызстане. По пока что официально неподтвержденным данным, Госдепартамент назначил временным поверенным в делах США в КР Чарльза Ф. Хантера. Все бы ничего, но есть некоторые моменты, которые могут в некоторой степени помешать деятельности г-на Хантера в нашей республике.

Напомним, чем же известен этот дипломат?

Кроме того, что возглавлял генконсульство в Стамбуле с сентября 2013 по август 2016 года и был обвинен в злоупотреблении служебным положением, Хантер – гей. И он этого не скрывает.

Более того, еще будучи в Турции Хантер "вышел замуж" за молодого турецкого подданного Рамадана Чайсевера.

Их однополый брак узаконен в 2014 году в родном штате Хантера – Висконсине, передает Dailysabah.

К слову, новость об этом союзе вызвала неслыханный резонанс в стамбульской прессе. Некоторые СМИ писали, что турок принял христианство ради "возлюбленного".

"Как знают мои родственники, друзья и многие коллеги, я гей. Я открыто говорю об этом и рассматриваю сексуальную ориентацию как личное дело. На протяжении всей моей миссии в Турции я представляю свою страну и ее ценности, в том числе терпимость и разнообразие", - сказал Хантер в интервью Hürriyet Daily News после сообщений о своей свадьбе.

Стоит отметить, что для турецких властей эта скандальная выходка американского консула принесла только головную боль, потому что отныне Рамадан Чайсевер стал посещать с Чарльзом Хантером все официальные мероприятия. Все это население Турции должно было терпеть из-за политкорректности и толерантности.

Теперь такое заокеанское "счастье" достанется Кыргызстану?

К слову, дипломатия Чарльза Хантера известна и его активным посещением различных мероприятий с участием лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Так, в 2015 году Генеральный консул США и его коллега из Великобритании Лей Тернер вышли поддержать запрещенный властями "праздник" - гей-парад в Стамбуле. Свое уважение к Турции и турецким законам высокопоставленные западные дипломаты выказали на главной стамбульской пешеходной улице Истикляль, стоя с радужным флагом в толпе тысяч нарушителей. Тогда об этом писали многие зарубежные СМИ.

Если Хантер будет продолжать свою "толерантную" политику и в Кыргызстане, как отнесется к этому светское, но все же общество, в котором большинство исповедует Ислам?

К сожалению, редакции VB.KG не удалось получить комментарии у Посольства США в КР относительно назначения г-на Хантера. Пресс-служба диппредставительства наши вопросы приняла, но ответить возможности так и не нашла.

А в отечественном МИДе пояснили, что не могут комментировать подобные назначения, потому что это является внутренним делом Госдепартамента США.

URL: https://www.vb.kg/372336
Теги:
консульство, США, Турция, ЛГБТ, Кыргызстан
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