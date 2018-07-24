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Нарушения в сфере охраны труда в КР чаще всего не регистрируются

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- ВБ
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"Рабочие перекрывают крышу без спецодежды и средств индивидуальной защиты - строительный объект, г.Бишкек", "ненормированный рабочий график - 7/7, сдельная оплата труда 50\50, слабая изоляция токопроводящих частей, отсутствие трудового договора - салон красоты, г.Бишкек", "использование водонапорных шлангов в зоне токонесущих проводов и оборудования, находящегося под электрическим напряжением, нарушена гидроизоляции пусковых устройств и проводки, отсутствует заземления кожухов, отсутствие СИЗ - автомойка, г.Бишкек", "поражение работника электрическим током со смертельным исходом – угольная шахта, южный регион" - все это выдержки из базы данных независимого мониторинга нарушений в сфере охраны труда.

Проект стартовал в октябре прошлого года и реализуется сотрудниками отдельных профсоюзов, представителями некоторых НПО, в т.ч., из южного региона при поддержке Американского представительства в Кыргызстане Международного Центра профсоюзной солидарности (Центр Солидарности).

По словам координатора Центра Солидарности Лолы Абдукадыровой, основная цель мониторинга – сбор данных по нарушениям в сфере охраны труда, которые в основном происходят в неформальном секторе и, соответственно, не зафиксированы Госэкотехинспекцией КР и Инспекцией труда Федерации профсоюзов КР.

То есть речь идет о нарушениях, которые умалчиваются и остаются за бортом официальной статистики. По завершению проекта планируется проведение различных мероприятий и общественных слушаний с участием всех заинтересованных сторон (профсоюзы и другие партнерские организации, госорганы, парламент, СМИ) чтобы, во-первых, привлечь внимание широкой общественности к этой проблеме, а во-вторых, разработать рекомендации по улучшению ситуации.

В частности, необходимо уделить внимание вопросу увеличения штата инспекторов отдела по охране труда Госэкотехинспекции, сейчас их всего более 20 человек на всю республику. И это нонсенс! Отдельная проблема – вопрос расширения их полномочий. К примеру, перед проверкой какого-либо объекта инспектор заранее обязан отправить туда уведомление, как это делают сотрудники фискальных органов. Но ведь здесь-то речь идет об охране труда, о человеческой жизни!

Еще один момент касается количества проверок – сейчас инспекторы Госэкотехинспекции имеют на это право всего 1 раз в год. На фоне огромного числа нарушений в сфере безопасности труда, о которых мы постоянно слышим, такая одноразовость проверок – теряет всякий смысл, - подчеркивает Абдукадырова.

Проект по независимому мониторингу завершится к концу осени текущего года. Его результаты будут обнародованы на общественных слушаниях.

На сегодняшний день суммарный отчет базы данных мониторинга показывает 381 нарушений (города Бишкек, Ош, Баткен). И это всего лишь малая толика того, что происходит в сфере безопасности труда, поскольку в проекте задействованы всего несколько мониторов и лишь отдельные города республики.

К тому же, если учесть, что инспекторы государственных служб могут лишь раз в год осуществлять свой контроль, то независимые мониторы фиксируют лишь те ситуации, которые видны, как говорится, "невооруженным взглядом" и доступны любому – на стройках, автомойках, кафе, салонах красоты и т.д.. Некоторые сведения мониторы получают анонимно от самих пострадавших, к примеру, несчастные случаи на шахтах.

В базе данных фиксируется само нарушение норм техники безопасности, указывается отрасль, статус пострадавшего, наличие или отсутствие трудового договора и локальных актов, которые регулируют вопросы в сфере охраны труда и другие пункты, касающиеся сферы трудовой безопасности.

Вопрос обеспечения безопасности людей на рабочих местах, к сожалению, остается крайне актуальным. В стране ежегодно регистрируют более 100 тяжелых несчастных случаев на производстве и более 600 человек получают легкие травмы ежегодно. Усугубляет ситуацию и наличие масштабной неформальной занятости населения, которая никак не контролируется.

Информация предоставлена Марал Мамбеталиевой

"Центр солидарности"

URL: https://www.vb.kg/372339
Теги:
профсоюзы, безопасность, Кыргызстан, Госэкотехинспекция
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