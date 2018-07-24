Лето кончилось? В Кыргызстане ожидается дождь и порывистый ветер

Сегодня в предгорных и горных районах Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской ожидается небольшой дождь и грозы. Об этом сообщает МЧС КР.

Кратковременный дождь и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду пройдет также в Нарынской и Иссык-Кульской областях.

"В зоне земледелия Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей осадков не ожидается. Температура воздуха на севере республики достигнет 25 ... 30 °, а на юге страны 32 ... 37 ° С. На Иссык-Куле температура будет колебаться в пределах 24 ... 29 ° С", - проинформировали в МЧС.

Но неустойчивая погода сменится на сухую и жаркую уже завтра. Как отмечается, 25-26 июля без осадков, ветер западный 4-9 м/с.

"Температура воздуха по республике достигнет 29-36 градусов тепла. Ночные температуры будут колебаться в пределах 18 -22 градусов", - добавили в МЧС.