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ДТП в Ивановке: 5 погибли, среди них 3-летний ребенок

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- Оксана Гут
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ДТП в Чуйской области унесло жизни пятерых человек, трое детей остались сиротами.

По данным МВД, смертельная авария произошла в 8.15 в Чуйской области между селами Станция Ивановка и Ак-Сай. Водитель автомобиля марки "Форд -транзит", двигаясь с юга на север, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с "Тойотой Камри". Он погиб на месте от полученных травм несовместимых с жизнью.

Водитель "Тойоты", а также три его пассажира – жена 1992 г.р., ребенок 2015 г.р. и пожилая женщина скончались в больнице.

По некоторым данным, в салоне также находилось еще трое детей – 2012, 2014 и 2017 г.р. – они госпитализированы в территориальную больницу Ыссык-Атинского района.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель "Форд-Транзита" уснул за рулем. Так как, со слов отца погибшего Б.А., с вечера он занимался поливом поля, с которого и возвращался.

В настоящее время назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертиза. Начато следствие.

ГУОБДД МВД КР призывает владельцев автотранспортных средств и других участников дорожного движения не выезжать на дорогу уставшими или сонными!

При этом напоминает, пункт 2.8 Правил дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

URL: https://www.vb.kg/372341
Теги:
дети, ДТП, погибшие, смертность, Чуйская область, Кыргызстан, автомобили, автокатастрофа, МВД
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Комментарии
Аналитик М
24.07.2018, 15:10
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 3
Комментариев: 3

Почему такие тупые водители,месяц назад в Москве был аналогичный случай , из-за за таких уродов погибают люди

+1
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