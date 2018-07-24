ИГ на границах ЦА. Кыргызстан выставил дополнительные блокпосты

Из-за скопления боевиков "ИГ" (террористическая организация, запрещенная в КР) на границах государств ЦА, мы выставили дополнительные блокпосты на границах. Пока временно. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГПС КР Уларбек Шаршеев.

"По информации, сейчас на границе Афганистана и сопредельных центральноазиатских государств скопилось около 10 тысяч террористов ИГ и "Талибана". При возникновении опасности проникновения на нашу территорию Погранслужба незамедлительно направит наряд групп разведчиков по пути вероятного движения бандформирований", - отметил Шаршеев.

Также глава ГПС КР отметил, что с начала 2018 года Погранслужбой изъято 174 боеприпасов.

"И зафиксировано 5 попыток провоза через госграницу наркотических средств свыше свыше 31 килограмма", - добавл Шаршеев.