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ИГ на границах ЦА. Кыргызстан выставил дополнительные блокпосты

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- Виктория Григоренко
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Из-за скопления боевиков "ИГ" (террористическая организация, запрещенная в КР) на границах государств ЦА, мы выставили дополнительные блокпосты на границах. Пока временно. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГПС КР Уларбек Шаршеев.

"По информации, сейчас на границе Афганистана и сопредельных центральноазиатских государств скопилось около 10 тысяч террористов ИГ и "Талибана". При возникновении опасности проникновения на нашу территорию Погранслужба незамедлительно направит наряд групп разведчиков по пути вероятного движения бандформирований", - отметил Шаршеев.

Также глава ГПС КР отметил, что с начала 2018 года Погранслужбой изъято 174 боеприпасов.

"И зафиксировано 5 попыток провоза через госграницу наркотических средств свыше свыше 31 килограмма", - добавл Шаршеев.

URL: https://www.vb.kg/372342
Теги:
граница, наркотики, Центральная Азия, терроризм, безопасность, ИГИЛ, Кыргызстан, экстримизм, Погранслужба
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