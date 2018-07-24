Погода
$ 67.99 - 68.16
€ 79.28 - 80.00

Депутаты Жогорку Кенеша не против повышения тарифов на питьевую воду

600  4
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Понятно, что повышение тарифов на холодную воду вызовет недовольство среди населения. Но иначе люди не научаться ценить ресурс. Такое мнение в беседе с VB.KG высказал депутат от фракции СДПК, член комитета по экономической и фискальной политике Дастан Бекешев.

- Сейчас мы используем питьевую воду, как хотим – можем несколько часов мыть арбуз, моем паласы, ковры, машины. Это пренебрежительное отношение стоит пересматривать. Во многих странах чистая вода в кранах – большая роскошь, а мы не ценим ее. В ближайшее время может наступить дефицит – все мы должны знать, что это не бесконечный ресурс. Кроме того, устаревает инфраструктура. Требуются средства на замену водопроводных труб, фильтров и т.п. Я понимаю, если бы было предложено повысить цены на электричество, возмущение было бы оправдано. Но питьевая вода в Кыргызстане едва ли не самая дешевая. Поэтому для начала стоит поднять тарифы хотя бы до уровня себестоимости – 7,70 сомов за куб.м, а дальше уже считать детально, чтобы не нанести сильный удар по уязвимым слоям общества, - отметил Дастан Бекешев.

Он также сказал, что все эти расчеты должны произвести местные органы власти. Утверждение тарифной сетки на питьевую воду в этом случае от Жогорку Кенеша не потребуется.

А вот депутат от "Республики – Ата-Журт", член комитета по социальным вопросам, науке, культуре и здравоохранению Аида Исмаилова считает, что для начала правительству стоило бы рассчитать новые тарифы, а уже потом озвучивать данное решение, чтобы избежать недопонимания в обществе.

- Я сама, когда услышала о заявлении премьер-министра, сначала не поверила. Поэтому пока не будет официального решения по тарифам, я даже не могу сказать - правильно это, или нет. Все будет исходить из того, как поднимется стоимость питьевой воды, каковы будут последствия, и насколько это будет обоснованно. Эти вопросы я бы хотела задать лично Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Надеюсь попасть к нему на прием, - сказала "Вечерке" Аида Исмаилова.

Стоит отметить, что сам Абылгазиев в своем заявлении по поводу необходимости повышения тарифов на питьевую воду никаких сроков не ставил. Не было сказано и о том, в каком размере планируется поднять стоимость ресурса для населения.

Для справки: Один кубометр воды, а это тысяча литров, обходится одному жителю Бишкека в 5,38 сомов.

К примеру в столице Казахстана куб.м воды стоит порядка 14,4 сомов, в Москве – более 30 сомов.

Дешевле услуга ЖКХ стоит в Таджикистане и Узбекистане: 3,4 сомов и 1,65 сомов за куб.м. соответственно.

URL: https://www.vb.kg/372344
Теги:
Бишкекводоканал, СДПК, вода, водоснабжение, население, тарифы, цены, Аида Исмаилова, Бишкек, Республика – Ата-Журт, Дастан Бекешев, Мухамметкалый Абулгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Нияз Давлетов
24.07.2018, 16:57
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 33
Минусов: 27
Комментариев: 49

Да единственное что он не сказал это  срок, хотя успокоит человека, ну об остальном посмотрим что скажут нардепы когда вернутся отдыха, и конечно надеюсь что это не ближащее время.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гражданин
24.07.2018, 17:02

Бараны .лять в казахстане и в россии зарплата 500 1000$ а не как у нас в нищей стране 150$, жокорку кенеш в отставку!!!

+1
Цитировать
Жалоба модератору
123
24.07.2018, 17:10

Для начала неплохо было бы обеспечить эту самую питьевую воду!!! В селе Кызыл-Адыр, что на берегу Кировского водохранилища, с апреля месяца вода есть только ночью и то, если повезёт. А Водоканал деньги требует как будто всё в порядке, местные власти не реагируют. И за это повышать цены? Серьёзно??? Развалили всё, что могли и ищем, где б ещё бабла срубить...

+1
Цитировать
Жалоба модератору
ABC ABC
24.07.2018, 17:36
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 3
Комментариев: 11

Сначала тарифы на воду,потом на электричество,потом еще на что-нибудь -все за счет населения хотят свои проворованные дыры закрыть ! Кстати апрельские события отчасти тоже из=за повышения на услуги сотовой связи начались !

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  