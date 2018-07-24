Депутаты Жогорку Кенеша не против повышения тарифов на питьевую воду

Понятно, что повышение тарифов на холодную воду вызовет недовольство среди населения. Но иначе люди не научаться ценить ресурс. Такое мнение в беседе с VB.KG высказал депутат от фракции СДПК, член комитета по экономической и фискальной политике Дастан Бекешев.

- Сейчас мы используем питьевую воду, как хотим – можем несколько часов мыть арбуз, моем паласы, ковры, машины. Это пренебрежительное отношение стоит пересматривать. Во многих странах чистая вода в кранах – большая роскошь, а мы не ценим ее. В ближайшее время может наступить дефицит – все мы должны знать, что это не бесконечный ресурс. Кроме того, устаревает инфраструктура. Требуются средства на замену водопроводных труб, фильтров и т.п. Я понимаю, если бы было предложено повысить цены на электричество, возмущение было бы оправдано. Но питьевая вода в Кыргызстане едва ли не самая дешевая. Поэтому для начала стоит поднять тарифы хотя бы до уровня себестоимости – 7,70 сомов за куб.м, а дальше уже считать детально, чтобы не нанести сильный удар по уязвимым слоям общества, - отметил Дастан Бекешев.

Он также сказал, что все эти расчеты должны произвести местные органы власти. Утверждение тарифной сетки на питьевую воду в этом случае от Жогорку Кенеша не потребуется.

А вот депутат от "Республики – Ата-Журт", член комитета по социальным вопросам, науке, культуре и здравоохранению Аида Исмаилова считает, что для начала правительству стоило бы рассчитать новые тарифы, а уже потом озвучивать данное решение, чтобы избежать недопонимания в обществе.

- Я сама, когда услышала о заявлении премьер-министра, сначала не поверила. Поэтому пока не будет официального решения по тарифам, я даже не могу сказать - правильно это, или нет. Все будет исходить из того, как поднимется стоимость питьевой воды, каковы будут последствия, и насколько это будет обоснованно. Эти вопросы я бы хотела задать лично Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Надеюсь попасть к нему на прием, - сказала "Вечерке" Аида Исмаилова.

Стоит отметить, что сам Абылгазиев в своем заявлении по поводу необходимости повышения тарифов на питьевую воду никаких сроков не ставил. Не было сказано и о том, в каком размере планируется поднять стоимость ресурса для населения.

Для справки: Один кубометр воды, а это тысяча литров, обходится одному жителю Бишкека в 5,38 сомов.

К примеру в столице Казахстана куб.м воды стоит порядка 14,4 сомов, в Москве – более 30 сомов.

Дешевле услуга ЖКХ стоит в Таджикистане и Узбекистане: 3,4 сомов и 1,65 сомов за куб.м. соответственно.