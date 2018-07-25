По вине судьи Тюпского района осужденный пересидел 1,5 месяца в СИЗО-1

Институтом Омбудсмена рассмотрено обращение адвоката С. Купешова о необоснованном содержании в СИЗО-1 Бишкека его подзащитного Ж.А.

Установлено, что судьей Тюпского районного суда Б. Астаевым при вынесении приговора не был указан порядок применения ст. 61 УК КР в части срока предварительного заключения. Без применения норм данной статьи конец срока Ж.А. обозначался 15 сентября 2018 г. При этом спецотделом ГСИН при ПКР был направлен запрос в Тюпский районный суд о порядке применения ст. 61 УК КР.

В ответе судьи Б. Астаева было указано, что "срок предварительного заключения зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день предварительного заключения равен двум дням содержания в исправительной колонии усиленного режима".

После произведения соответствующих расчетов конец срока наказания осужденного Ж.А заканивался 23 мая 2018 г. В связи с чем, 10 июля в день получения ответа от Тюпского районного суда, гражданин Ж.А. был освобожден из СИЗО-1 Бишкека. При этом 1,5 месяца он находился в СИЗО незаконно.

В данном случае грубо нарушены права человека, нормы Конституции и нормы Международного пакта о гражданских и политических правах.

Институт Омбудсмена намерен внести представления соответствующим органам для дачи правовой оценки и принятия соответствующих мер.

Ранее также аппарат Омбудсмена КР сообщал, что гражданка У.Р. 1989 г.р. была заключена в ИВС ГУВД Бишкека 1 июня 2018 г. и содержалась незаконно в течение 16 дней.

По данному факту прокуратурой Бишкека проведена проверка. По итогам которой, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей следователем СС УВД Свердловского района города Бишкек З. Асановой, а также в отношении руководства СС РУВД и ГУВД г. Бишкек внесено представление в СС МВД КР для привлечения к строгой дисциплинарной ответственности.