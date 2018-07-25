Райим-миллион вернулся в таможню

Сегодня, 25 июля, Первомайский райсуд Бишкека удовлетворил иск экс- зампредседателя Государственной таможенной службы КР Райимбека Матраимова к правительству.

Таким образом, Райимбек Матраимов восстановлен в должности.

Напомним, Матраимов был уволен в ноябре 2017 года указом премьер-министра Сапара Исакова с формулировкой "несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством".

Как позже стало известно,с этой просьбой к премьеру обратился лично экс-президент Алмазбек Атамбаев.