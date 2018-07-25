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Райим-миллион вернулся в таможню

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- Оксана Гут
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Сегодня, 25 июля, Первомайский райсуд Бишкека удовлетворил иск экс- зампредседателя Государственной таможенной службы КР Райимбека Матраимова к правительству.

Таким образом, Райимбек Матраимов восстановлен в должности.

Напомним, Матраимов был уволен в ноябре 2017 года указом премьер-министра Сапара Исакова с формулировкой "несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством".

Как позже стало известно,с этой просьбой к премьеру обратился лично экс-президент Алмазбек Атамбаев.

URL: https://www.vb.kg/372356
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, ГТС, правительство, суд, Раимбек Матраимов, таможня
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Комментарии
Гражданин
25.07.2018, 10:20

Теперь доходы от таможни сократятся в день на миллион сомов

+2
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Азат
25.07.2018, 10:24

Кошелек Атамбаева восстановлен на должность зампредседателя, но Раим доказал что Атамбаев и Сапар не законно сняли его с должности за что он ругался с дочкой Атамбаева.

+2
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Асхат
25.07.2018, 10:26

Ну все теперь стало на свои места! Ж..па продолжается, чистые-пречистые реформы Соке дают свои плоды! Нужны деньги в карман, а бабло может нести только Раим. И это было ясно! Жрите-с, господа!

+2
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таке
25.07.2018, 10:34

кошельки нужны всем....

+2
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Чел
25.07.2018, 10:34

С.Исакова засудить за указ. Это превышение как минимум.

0
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Двуликий Янус
25.07.2018, 10:40

Поздравляем ! Борьба с коррупцией достигла своего апогея ! 

+2
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Мырза
25.07.2018, 10:41

Вот можно поздравить Коррупция бессмертна!!!!и чтобы мы не говорили просты граждане они вершат свое!!!!

+2
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Марина
25.07.2018, 10:46

Господи! Смешно то как!

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Фрунзе
25.07.2018, 10:54

Ну кто-бы сомневался?!

Боюсь это решение встанет боком, либо куда, либо страна? Надо же как-то определяться???

+2
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Макс
25.07.2018, 11:12

Сыдыков Азат

Экс-президент А. Атамбаевдин канча жүзү бар экенинтаба билүү кыйын болуп калды көрүнөт. өзүнүн президенттик доорунда алты жыл бою

пайдаланып, жакшы эле миллиондорун алып калган Раим Матраимовду учурдагы

бийликке жармаштыргысы келип жүрөт. 31-мартта өткөргөн маалымат жыйынында да

«Бюджетке болжол менен 10 млрд сомдон ашууну акча түшпөй калыптыр. Ошондон улам

мен премьер-министр Сапар Исаковдон аны кызматтан алууну катуу өтүнгөм», - деп

чыккан А. Атамбаев. 

Мдаа, ты такой же продажный как все наши Жепжутаты и поешь под дудку нынешней власти! говоришь он человек Атамбаева??? а что мешает тогда закрыть его так же как и Исакова, Кулматова и Албека??

? Но нет им выгодно восстановить его на должности так как, как он никто не умеет откаты брать и делится. Сейчас такие как ты и живут, кто полирует одно место власти даже не думая а должно быть так или не должно, справедливо ли или нет, по закону ли или нет....

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аш без мяса
25.07.2018, 11:14

Теперь заживём, не хуже чем арабы и швейцарцы!

Голубая мечта Акаева, стать второй Швейцарией наконец-то воплотиться

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Асхат
25.07.2018, 11:19

ну что же. доходы от таможни вновь потекут широкой рекой в карман Раима и в его кошелек, которым он будет кормить Соке и его бессчисленную родню. Бедный народ Кыргызстана! Но ты сам заслуживаешь такую долю! Нефиг было выбирать по наставлению и продаваться за бабло! Молодец, Соке! Продолжай свои реформы, они несут пользу только тебе! Надеюсь это временно!

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Е
25.07.2018, 11:42

Пришел кормилец наших президента!!!! Кормите зажритесь !!!

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Лолахан
25.07.2018, 11:46

Раим-акя мы всегда верили что вы вернётесь, теперь всех загрузим по самые помидоры

Ни один воробей мимо вас не пролетит, всех на отметку поставим

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ЛоЛо
25.07.2018, 11:49

Таможня мзду не берет!

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Читатель
25.07.2018, 11:57

А Васька слушает, да ест

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Правдолюб
25.07.2018, 12:06

Видя всю эту вакханалию и вседозволенность нынешней власти так хочется уехать куда-нибудь подальше из этой страны. Я не вижу будущего Кыргызстана.

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Бакытбек
25.07.2018, 12:17

спокойно господа все по плану.кошелек восстановится и .....

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Макс
25.07.2018, 12:58

Правдолюб

Видя всю эту вакханалию и вседозволенность нынешней власти так хочется уехать куда-нибудь подальше из этой страны. Я не вижу будущего Кыргызстана.

Уехав проблемы не решить, народу просто надо быть сплоченнее и жестче отстаивать свои интересы. Есть много законных путей требовать от власти исполнения ими обязанностей. Если не справляются давайте инициировать роспуск парламента, импичмент президента. 

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Хорёк
25.07.2018, 13:04

Решение Первомайского районного суда - не истина в последней инстанции. Власти по любому будут обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Никто Р.Матраимову не даст снова работать в таможне. 

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Чуйский
25.07.2018, 13:10

Р.Матраимова больше никогда в таможне не будет, несмотря на решение суда. Так что просьба расслабиться и дальше получать удовольствие от жизни! Во власти сидят не дураки, чтобы такую одиозную личность возвращать на "хлебное" место!

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Мика Мамаев
25.07.2018, 13:39
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 1
Комментариев: 12

Чуйский

Р.Матраимова больше никогда в таможне не будет, несмотря на решение суда. Так что просьба расслабиться и дальше получать удовольствие от жизни! Во власти сидят не дураки, чтобы такую одиозную личность возвращать на "хлебное" место!

Верится,,,хочется верить,,,,"во власти не дураки"

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