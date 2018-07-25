Жуткое ДТП в Чуйской области: в больнице скончался годовалый ребенок

Скончался годовалый ребенок, госпитализированный в территориальную больницу Ыссык-Атинского района после жуткого ДТП в Чуйской области. У него были травмы, несовместимые с жизнью. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава КР.

В ведомстве отмечают, что сейчас врачи борются за жизнь двух детей. Состояние одного из них крайне тяжелое - он находится в реанимации в отделении нейрохирургии. Оба мальчика были переведены в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Бишкеке.

В медучреждении дежурят родственники пострадавших. Как ранее писала "Вечерка", в результате аварии несовершеннолетние братья остались сиротами.

Напомним, смертельная авария произошла в 8.15 в Чуйской области между селами Станция Ивановка и Ак-Сай. Водитель автомобиля марки "Форд-транзит", возможно, уснув за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с "Тойотой Камри". Мужчина погиб на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью. Позже в больнице скончались водитель "Тойоты", а также три его пассажира – жена 1992 г.р., ребенок 2015 г.р. и пожилая женщина.