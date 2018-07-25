Завтра в Бишкеке на ремонт закрывается отрезок улицы Репина

По информации Управления капитального строительства мэрии Бишкека с 26 июля для проведения дорожных работ будет закрыта улица Репина.

В рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" на участке от улицы Льва Толстого до улицы Гагарина будет заменено дорожное покрытие и установлены новые дорожные бордюры.

Работы планируется завершить до первого сентября этого года.

Управление капитального строительства мэрии города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан и гостей столицы пользоваться альтернативными путями для передвижения на автомобильном транспорте.