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Завтра в Бишкеке на ремонт закрывается отрезок улицы Репина

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- Оксана Гут
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По информации Управления капитального строительства мэрии Бишкека с 26 июля для проведения дорожных работ будет закрыта улица Репина.

В рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" на участке от улицы Льва Толстого до улицы Гагарина будет заменено дорожное покрытие и установлены новые дорожные бордюры.

Работы планируется завершить до первого сентября этого года.

Управление капитального строительства мэрии города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан и гостей столицы пользоваться альтернативными путями для передвижения на автомобильном транспорте.

URL: https://www.vb.kg/372373
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Плюрализм
25.07.2018, 18:27

А карту слабо?

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