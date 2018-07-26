Жители дома по Лермонтова 1/А готовы совершить акт самосожжения

Гражданина Иванченко необходимо снять с должности председателя того самого ГСК где страдают люди, данный процесс необходимо взять под контроль компетентным органам а то Иванченко с 2006 или 2007 года у власти уже не засиделся ли??
Геноцид жильцов по ул. Лермонтова 1А, вновь набирает обороты. Председатель ГСК "Дизелист" П.Р. Иванченко закрыл единственную дорогу, через которую жильцы могли провести питьевую воду и канализацию. И открыть ворота председателя данной организации не может заставить ни мэрия, ни прокуратура.
Так сложилось, что здание нашего дома находится внутри кооперативных гаражей. Разве виноваты люди, что их заселили в здание с нарушениями подачи коммунальной инфраструктуры? Более того, есть вероятность, что в скором времени нам отключат и электричество. В доме живут инвалиды, пенсионеры, женщины с детьми. Люди уже доведены крайней степени отчаяния. Среди стариков уже звучат предложения совершить акт самосожжения возле Белого Дома и Дома правительства. Бороться с системой и бизнесменами в лице соседних кооперативов больше нет сил.
Помогите! Спасите Людей!