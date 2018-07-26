В Кыргызстан из России будут экстрадированы несколько преступников

Представительством МВД КР в РФ совместно с территориальными подразделениями МВД России по Москве проведен ряд совместных оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установлены и задержаны лица, находящиеся в межгосударственном розыске за совершенные преступления на территории Кыргызстана.

Так, в ходе мероприятий задержан гражданин Б.А.1987 г.р., который скрывался от органов следствия по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 360 УК КР (Дезертирство). Розыскное дело заведено УВД Ошской области осенью 2016 года (мера пресечения "арест").

Задержан гражданин Ж.Б., 1991 г.р., который разыскивался по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 247 УК КР (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров).

Обвиняемый по той же статье гражданин С.М. 1972 г.р. также был задержан.

Установлен и задержан гражданин Э.М. 1984 г.р., обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 166 УК КР (Мошенничество).

Задержан также гражданин Д.Б., 1984 г.р. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.336 УК КР (Побег из места лишения свободы или из-под стражи).

Все инициаторы розыска уведомлены. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции вышеуказанных задержанных лиц, согласно Минской конвенции.