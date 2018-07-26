"Реабилитация" Матраимова: точку ставить рано

Раим Матраимов занимал политическую должность, поэтому его увольнение могло и не объясняться. Такое мнение озвучил в соцсетях один из "парламентских" советников Темирлан Султанбеков.

Он отметил, что бывший глава таможни занимал пост, входящий в перечень Государственных политдолжностей Группы IV.

"Поэтому его увольнение могло и не объясняться, так как он не проходил какой-либо конкурс для получения этой работы. Однако Сапар Исаков все же уволил Матраимова, опираясь на закон. В тексте подписанного им распоряжения указывается, что чиновник уволен в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 47 Закона КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" - выражение недоверия", - отметил Султанбеков.

Примерно такой же позиции придерживается и политик Феликс Кулов. В беседе с VB.KG он отметил, что когда человек назначается на должность премьер-министром и освобождается им же, этот вопрос решается во внесудебном порядке.

- Но на момент ситуации с главой таможни решение Конституционной палаты еще не было продублировано в парламенте, и в Закон изменения не внесли. Из-за этого и возникает определенная коллизия. Вроде бы есть решение, но, в то же время, изменения в самом законодательстве нет. Поэтому правительство исходило из действующего момента. Да и статья Трудового кодекса КР позволяет убирать госслужащего тем, кто его назначал на должность. Сейчас же допущен такой момент, который может нанести серьезный ущерб вертикали власти. То есть отныне любой, кому не понравилось решение начальства или правительства, будет любыми путями пытаться восстановиться в должности таким образом, - отметил Феликс Шаршенбавич.

Что касается самого Раима Матраимова, то политик уверен, что бывший глава таможни не планирует восстанавливаться в должности.

- Для него, на мой взгляд, важно было иметь реабилитирующее решение. Так как это вызов системе. Если же такое все же произойдет, это даст сильные козыри для критики действующей власти и нового президента. Активисты и даже экс-президент Кыргызстана уже начали высказываться на этот счет. К тому же, те люди, которые выступают в защиту политзаключенных, проводят параллели, что здесь вопрос решился положительно, а там, где доказательства были добыты с нарушениями – нет. Но самое интересное, что и первые, и вторые теперь могут стать единым фронтом. А это однозначно осложнит политическую ситуацию в стране и невыгодно действующей власти, особенно на фоне ухудшения экономической ситуации, - пояснил Кулов.

Политик считает, что изначально правительству нужно было во внесудебном порядке разобраться в этой ситуации и принять решение.

- То же самое должен был сделать и суд, предложив это кабмину. Тогда бы проблема с увольнением Раима Матраимова была бы смягчена, а закон не был нарушен. Сейчас же даже законное решение суда расценивается как вызов обществу. Причем, даже безотносительно самого Матраимова. То есть на данный момент он стал неким детонатором политического накала, - подытожил Феликс Кулов.