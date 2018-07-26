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"Реабилитация" Матраимова: точку ставить рано

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- Виктория Григоренко
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Раим Матраимов занимал политическую должность, поэтому его увольнение могло и не объясняться. Такое мнение озвучил в соцсетях один из "парламентских" советников Темирлан Султанбеков.

Он отметил, что бывший глава таможни занимал пост, входящий в перечень Государственных политдолжностей Группы IV.

"Поэтому его увольнение могло и не объясняться, так как он не проходил какой-либо конкурс для получения этой работы. Однако Сапар Исаков все же уволил Матраимова, опираясь на закон. В тексте подписанного им распоряжения указывается, что чиновник уволен в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 47 Закона КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" - выражение недоверия", - отметил Султанбеков.

Примерно такой же позиции придерживается и политик Феликс Кулов. В беседе с VB.KG он отметил, что когда человек назначается на должность премьер-министром и освобождается им же, этот вопрос решается во внесудебном порядке.

- Но на момент ситуации с главой таможни решение Конституционной палаты еще не было продублировано в парламенте, и в Закон изменения не внесли. Из-за этого и возникает определенная коллизия. Вроде бы есть решение, но, в то же время, изменения в самом законодательстве нет. Поэтому правительство исходило из действующего момента. Да и статья Трудового кодекса КР позволяет убирать госслужащего тем, кто его назначал на должность. Сейчас же допущен такой момент, который может нанести серьезный ущерб вертикали власти. То есть отныне любой, кому не понравилось решение начальства или правительства, будет любыми путями пытаться восстановиться в должности таким образом, - отметил Феликс Шаршенбавич.

Что касается самого Раима Матраимова, то политик уверен, что бывший глава таможни не планирует восстанавливаться в должности.

- Для него, на мой взгляд, важно было иметь реабилитирующее решение. Так как это вызов системе. Если же такое все же произойдет, это даст сильные козыри для критики действующей власти и нового президента. Активисты и даже экс-президент Кыргызстана уже начали высказываться на этот счет. К тому же, те люди, которые выступают в защиту политзаключенных, проводят параллели, что здесь вопрос решился положительно, а там, где доказательства были добыты с нарушениями – нет. Но самое интересное, что и первые, и вторые теперь могут стать единым фронтом. А это однозначно осложнит политическую ситуацию в стране и невыгодно действующей власти, особенно на фоне ухудшения экономической ситуации, - пояснил Кулов.

Политик считает, что изначально правительству нужно было во внесудебном порядке разобраться в этой ситуации и принять решение.

- То же самое должен был сделать и суд, предложив это кабмину. Тогда бы проблема с увольнением Раима Матраимова была бы смягчена, а закон не был нарушен. Сейчас же даже законное решение суда расценивается как вызов обществу. Причем, даже безотносительно самого Матраимова. То есть на данный момент он стал неким детонатором политического накала, - подытожил Феликс Кулов.

URL: https://www.vb.kg/372390
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Феликс Кулов, Конституция, парламент, правительство, суд, Трудовой кодекс, увольнение, Раимбек Матраимов, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Karina Karimova
26.07.2018, 17:59
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Плюсов: 128
Минусов: 39
Комментариев: 127

Все правильно было сделано при увольнении. Сейчас пытаются изменения принятые позже привязать к этому делу. Судьи - отстой, безграмотные троечники.  Но тем лучше для оппозиции: чем больше ошибок допускает власть, тем легче взбунтовать народ.

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Нияз Давлетов
26.07.2018, 18:51
Карма: +7
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Этому Акшакалу пора заткнутся, что они с Атамбаевым за одно что-ли все Акшакалы, воры и коррупционеры собрались в месте воот во что они превратили государство и теперь они учат кому что делать у них было времени что то сделать для страны но где и что они сделали даже Атамбаев набивал свои карманы деньгами народа. тролли который оплачивает Атамбаев за счет краденных денег все это грязные деньги как вы получаете как вы пойдете против своего народа Атамбаев то понятно он хочет защищать свои краденные деньги а вам что?

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Самат Муктаров
26.07.2018, 19:07
Карма: 0
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Плюсов: 87
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Комментариев: 156

все судии который принимает последнее решения это ставленники Атамбаева, какой вердикт они не приняли бы это все на совесть Атамбаева, Раимом пользовался Атамбаев как последняя сучка и теперь он отталкивает его, хот он его отталкивает есть большой Факт что Раима Атамбаев поднял по коренной лестнице.

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