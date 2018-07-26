В Пекине мужчина попытался взорвать посольство США

Взрыв возле посольства США в Пекине мог совершить мужчина из-за того, что ему отказали в выдаче американской визы. О версии случившегося пишет НТВ с ссылкой на японское агентство Kyodo.

Однако отмечается, что официально это пока никак не подтверждается. На данный момент есть информация лишь о том, что мужчина устроивший взрыв - житель автономного региона Внутренняя Монголия. Он госпитализирован с травмой руки. К счастью, кроме него никто больше не пострадал.

Взрыв произошел у здания посольства США в столице КНР Пекине несколько часов назад. Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев, неизвестный мужчина попытался забросить за ограду здания посольства самодельную бомбу, однако она взорвалась прежде, чем ему удалось это сделать.

По другой версии, которую озвучивает агентство Reuters со ссылкой на китайскую полицию, в руках у злоумышленника была петарда.

Само посольство США в собственном заявлении охарактеризовало взорвавшийся предмет как "бомбу".