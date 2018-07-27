Контролер "дописал" в счет пенсионера несколько тысяч кВт/ч

Владимир Никитенко - 80-летний инвалид II группы. Большая часть пенсии уходит на лекарства. Поэтому пришедшая в конце апреля 2018 года квитанция из энергосбыта на оплату электричества в 12 тысяч сомов повергла пожилого человека в шок. Приписка кВт/ч - около 6 тысяч.

-Я ужасно расстроился. Пенсия небольшая, а тут такая сумма! – рассказывает VB.KG Владимир Петрович. - За прошлый месяц мои показания были 3063, а следующие 3116. То есть приблизительно я должен был заплатить за месяц около 40 сомов. Мне же работник Энергосбыта написал 9116. Как результат - огромная сумма.

Растерявшись, законопослушный пенсионер оплатил счет. После чего уже написал заявление в Генеральную прокуратуру и следственные органы о возбуждении уголовного дела и возмещении нанесенного урона здоровью.

Главный надзорный орган направил письмо Никитенко в Ленинскую прокуратуру и РУВД. Причем, извещение об этом Владимир Петрович получил лишь через 1 месяц и 8 дней. На тот момент все сроки рассмотрения документа прошли.

И добиться справедливости пенсионеру на тот момент не удалось. Бишкекчанин узнал, что следователи отказали ему в возбуждении уголовного дела. Вот только, чем был аргументирован подобный шаг, пояснять Никитенко никто не собирался.

- Такое отношение необъяснимо. Ведь счет-извещение – денежный документ, где ошибки недопустимы. При этом, никакой ответственности никто не понес. Разве я - Ветеран труда, строитель Байкало-Амурской магистрали, не заслужил справедливого решения в отношении контролера Ажигулова? – вопрошает Никитенко.

Единственное, о чем сожалеет пенсионер, что оплатил злополучную квитанцию.

- Пойди я на принцип, разговор был бы иной. Поэтому я требую расследования Генпрокуратуры по данному факту и наказания нерадивого сотрудника "Энергосбыта", – сообщил он редакции.

Пенсионер заверяет, что готов бороться с системой и добиваться справедливости до конца.

Юрист Арстан Кадыров, к которому за оценкой ситуации обратился корреспондент VB.KG считает, что обжаловать решение и склонить чашу весов на свою сторону возможно. По его словам, если прокуратура или РУВД выносят решения, не удовлетворяющие заявителя, их можно обжаловать в вышестоящем органе.

- К тому же, пенсионеру следователи должны были дать исчерпывающий ответ, почему не приняли к рассмотрению его заявление или отказали в возбуждении уголовного дела. Если же прокуратура тянет с обжалованием, можно обратиться в Совет безопасности КР. Они занимаются такими вопросами. Но изначально нужно было обратиться в Госэкотехинспекцию. Одна из задач этого ведомства - рассмотрение нарушений контролеров. И если найдут доказательства, составят административный протокол и примут меры. Так что еще не все потеряно, - заверил в беседе с VB.KG юрист.

В Госэкотехниспекции редакции пояснили, что для того, чтобы принять меры в отношении контролера ОАО "Северэлектро", необходимо обратиться с жалобой в энергоотдел.

- Согласно нормам закона, существуют внеплановые и плановые проверки нашими инспекторами. Ситуация с пенсионером попадает под категорию внеплановых. Для этого необходимо заявление гражданина с указанием адреса, контактных данных, имеющихся на руках квитанций или иных документов на имя руководства Госэкотехинспекции. После поступления такого документа его отправляют в соответствующее управление, затем наши инспекторы проводят проверку на месте. Если нарушение со стороны работника "Северэлектро" будет доказано, ему грозит административное взыскание, - пояснила "Вечерке" начальник пресс-службы Госэкотехинспекции Жанара Рыскулова.

Кому-то может показаться этот инцидент ничтожным. Но пожилому человеку такие ситуации могут стоить жизни, это раз. Два, игнорирование следственными и надзорными органами запросов от законопослушных граждан показывают эти структуры не с самой лучшей стороны.

Так что редакция VB.KG будет следить за этой историей. И настоятельно просим все упомянутые в материале органы все же отнестись со всей серьезностью к своим обязанностям.

В свою очередь нами направлен официальный запрос в Генпрокуратуру с просьбой пояснить действия районной прокуратуры в отношении гражданина Никитенко В.П.