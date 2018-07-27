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Бишкекчанин вытащил 19-летнюю девушку из петли

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- Марина Осипова
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В редакцию VB.KG позвонил молодой мужчина, представившийся Бакаем. Он рассказал, что накануне вытащил свою соседку - 19-летнюю девушку - из петли.

- Мы живем в Ак-Орго. У моего отца был день рождения, и в квартире по соседству мы услышали крики. Побежали туда с братом - кричала соседка. А в квартире в петле висела молодая девушка. Мы ее вытащили, я сразу оказал первую доврачебную медицинскую помощь. Позже медики сказали, что это первый случай за последнее время, когда человек после попытки суицида таким образом выжил, - рассказывает Бакай.

Нашему герою 34 года, он работает юристом. Основы оказания первой медицинской помощи Бакай знает со службы в правоохранительных органах.

- Мой главный посыл, почему я к вам и обратился - мало, кто сегодня знает, как помочь пострадавшему. Начинают суетиться, паниковать. А ведь эти знания, наличие этих навыков могло спасти многим жизнь! - констатирует молодой человек.

Что же случилось с той девушкой?

По словам Бакая, они с сестрой снимали квартиру, возможно, между ними произошла ссора. Молодая женщина уже со своими родителями.

От всей редакции благодарим Бакая за его по-настоящему героический поступок. И присоединяемся к его призыву о необходимости каждому знать основы оказания первой медицинской помощи!

URL: https://www.vb.kg/372399
Теги:
попытка суицида, суицид, Бишкек, вытащил из петли, скорая помощь
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