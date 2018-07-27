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В США влюбленные подростки пытались убить родителей девушки

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- Виктория Григоренко
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Любовники-подростки из штата Оклахома США находятся в тюрьме после предполагаемого заговора по убийству семьи девочки.

Как отмечается, 18-летний Захари Слигар и его 15-летняя подруга, имя которой не указывается, планировали убить близких после того, как они отказались дать им разрешение на вступление в брак, сообщила новостная служба KACB.

"Они собирались застрелить маму, папу и старшую сестру", - сказал "KACB" шериф округа Линкольн Чарли Догерти.

Слигар привез пистолет в дом семьи в Спаркс.

"Подросток выстрелил в отца своей подруги Шермана Крнецки и мать Беверли Крнецки, пока они спали. Пуля не задела мужчину, но мать получила ранения в лицо и руку. После чего, по счастливой случайности, пистолет заклинило. Женщина в критическом состоянии доставлена в больницу", - поясняется в информации.

Полиция уже взяла под стражу 15-летнюю девушку и ее бойфренда. Им предъявлены многочисленные обвинения, включая покушение на убийство и нападение с огнестрельным оружием при отягчающих обстоятельствах. Перед судом подростки предстанут 30 июля.

URL: https://www.vb.kg/372410
Теги:
дети, оружие, США, убийство
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