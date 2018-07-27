В центре Бишкека разразился скандал между жителями и арендаторами офисов

В столичном микрорайоне Юг-2 между жителями и предпринимателями разразился скандал из-за установки забора. Последние попросили редакцию VB.KG разобраться в конфликте.

Выяснилось, что жители многоэтажных жилых домов №№ 19 и 20 в прошлом году огородили свой двор с тыльной стороны ТЦ "Вефа", установив автоматические ворота. Сейчас они принялись отстраивать подобное ограждение по улице Байтик Баатыра. Так что въезд для "чужих" машин будет полностью закрыт. Что, во-первых незаконно, во-вторых вызовет неудобства, считают частные предприниматели, которые арендуют под бизнес часть жилого дома по адресу ул. Байтик Баатыра, 102.

Кроме того, их вовсе не радует тот факт, что часть офисов будет находиться по "ту сторону баррикад".

В противовес мнению бизнесменов жители микрорайона заявляют, что договоренность со всеми соответствующими органами столичной власти по поводу установки забора ранее была достигнута. И ограждаются жильцы не от желания жить особняком.

Как рассказали "Вечерке" местные жители, их двор стал несанкционированной парковкой и пристанищем ночных гуляк. Но и это не главное. Машины буквально несутся по дороге перед домами, как результат - уже два автонаезда. Одна из пострадавших осталась инвалидом. Люди, решившиеся жить в клетке, опасаются за собственное здоровье и жизни своих детей.

Если эти аргументы убедили столичную мэрию в необходимости установки забора, то и бизнесменам через дорогу придется свыкнуться с данным обстоятельством.