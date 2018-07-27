Дефицит валюты у соседей - грозит ли Кыргызстану недостаток долларов?

В Казахстане, по сообщениям пользователей соцсетей, образовался долларовый дефицит. Граждане соседней республики массово скупают иностранную валюту. Об этом сообщают СМИ РК.

"К концу июля 2018-го тенге обновил двухлетний минимум, упав до курса 346,5 тенге за доллар. Хуже было только в августе 2016-го – 347,18. Это стало неожиданностью для населения, так как летом курс остается стабильным", - говорится в информации.

Валютные скачки на рынке соседнего государства сказываются и на Кыргызстане, интегрированном в ЕАЭС и торговые отношения с РК. Да и, к тому же, граждане РК частенько борются с дефицитом валюты при помощи кыргызстанских обменных бюро. В итоге курс "американца" начинает подниматься и у нас.

В Нацбанке Кыргызстана VB.KG пояснили, что на данный момент ситуация на валютном рынке нашей республики стабильная.

"С начала 2018 года по 26 июля официальный курс доллара США по отношению к сому снизился на 1,1 процент с 68,83 до 68,11 сом за один доллар. Также в целях сглаживания резких колебаний обменного курса, НБ КР провел две интервенции по продаже иностранной валюты на сумму 13,55 миллионов долларов и две интервенции по покупке валюты на сумму 20,55 миллионов долларов. Итого чистая покупка составила 7,00 миллионов", - отметили в регуляторе.

В НБ КР уточнили, что дефицита валюты на рынке Кыргызстана также не наблюдается.