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Директор-китаец растоптал хлеб и еду подчиненных и грозится их уволить

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- ВБ
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Директор кафельного завода ОсОО "Тянь-Шань Керамик" Джо Дайсю избил сотрудника, подтвердили в ГУВД Чуйской области.

Работники сообщили, что подобные выходки со стороны начальника - не редкость. Накануне он пришел на завод пьяным, скинул со стола посуду с едой, растоптал хлеб, выражался нецензурно. А потом набросился на одного из сотрудников и избил его.

Пострадавший написал заявление, ведется следствие.

О заводе "Тань-Шань Керамик" заговорили два года назад. Тогда стало известно, что инвестор из Китая вложит $50 млн в строительство под Бишкеком нового кафельного завода мощностью 10 млн квадратных метров продукции в год.

Было обещано создать 400 рабочих мест и вывод на местный рынок дешевый качественный кафель.

"Реализует проект строительства кафельного завода ОсОО "Тянь-Шань Керамик". Компания имеет двух учредителей: гражданина Китая Чжо Дайсю (также является генеральным директором) и ОсОО "ТрансЭнергоКомпани".

Единственным учредителем "ТрансЭнергоКомпани" является Рахматулла Мадазимов. Вид деятельности этой компании "производство, передача, распределение продажа электрической и тепловой энергии", - сообщал два года назад ресурс "Акчабар".

Правда, как следует из открытых данных Министерства юстиции, на сегодняшний день в качестве учредителей числится сам Чжо Дайсю и некто Ли Чиньчинь. Перерегистрация компании была произведена 24 января 2018 года.

Никаких официальных заявлений со стороны директора предприятия пока не поступало.

URL: https://www.vb.kg/372419
Теги:
Китай, насилие, Чуйская область, Кыргызстан
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Комментарии
bischof boßmann
27.07.2018, 14:22
Карма: +12
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Плюсов: 15
Минусов: 3
Комментариев: 39

Китайцы уже чувствуют себя гегмонами , а что будет дальше ? Дальше - больше ! Кыргызы будут ходить строем и низко опущенными головами !

Поздравление нашим правителям - все и вся продано китайцам !

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Мика Мамаев
27.07.2018, 14:27
Карма: +6
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Плюсов: 9
Минусов: 3
Комментариев: 15

Ну вот и началось))),,,работал с китайцами 2года,,,,,так вот,для них нет ничего святого,особенно странные отношение к еде,могут взять хлеб и пнуть его как мячик..или психануть и ударить тем,что под рукой)))

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По закону!
27.07.2018, 14:27

Пресечь самыми жесткими мерами!

Может это у них в "Чайна" топтать хлеб это в порядке вещей у нас же в нашей стране хлеб это Святое!

Про то что он руку поднял это отдельный разговор, главное судить нужно его по закону. 

Надо его депортировать от греха по дальше.  

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Райзап
27.07.2018, 15:31

последствия китайской экспансии которые можно еще пресечь, потом будет поздно

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Нияз Давлетов
27.07.2018, 15:56
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Минусов: 43
Комментариев: 59

Такие пришествие как это всегда оставалось закрытыми потому что всех Китайцев крышевал Атамбаев, не смотря не на что Атамбаева прикрывал Китайцев максимум по этому такой бардак происходило дальше нельзя так оставить их, надо привлечь ответственности и жестко любыми способами (штраф большего размера) нельзя допустит такого, они должны уважат закон КР.

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Эрлан
27.07.2018, 16:09

Вот результат лоббирования китаиста  Абдылдаева Эрлана, МИД

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Гость
27.07.2018, 16:54

Вообще обнаглел самосуд над ним нужно устроить!

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Адилетkg
27.07.2018, 17:10

Он наверное попутал. Поставить на место обезжирить и растоптать. Обнаглевшая морда

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Нацист
27.07.2018, 17:38

Давайте соберемся и прогоним китаёз с нашей республики.

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Владимир Иванов
27.07.2018, 18:12
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Минусов: 1
Комментариев: 15

Нацист

Давайте соберемся и прогоним китаёз с нашей республики.

Сейчас Киргизия поделена между китайцами и турками. Китайцев прогоните, турки останутся.

Ещё неизвестно кто из них хуже. С турецкими предпринимателями тоже уже было несколько скандалов, связанных с избиением нанятых работников.

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