Погода
$ 67.97 - 68.20
€ 79.00 - 79.87

На выходных будет закрыт перекресток проспекта Манаса и ул. Московская

223  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с ремонтом дороги с 28 июля с 6:00 до 30 июля 5:00 часов перекресток проспекта Манаса и ул. Московская будет закрыт.

По информации Бишкекского троллейбусного управления, движение некоторых троллейбусных маршрутов изменено.

В частности, троллейбус № 4 будет курсировать по ул. Киевская. А маршруты № 8 и № 10 в выходные вовсе не будут работать.

В столичной мэрии напоминают, что реабилитация проспекта Манас осуществляется в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия г. Бишкек", финансируемого КНР.

В муниципалитете приносят свои извинения за причиненные неудобства и обращаются к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к изменениям маршрутов общественного транспорта!

URL: https://www.vb.kg/372422
Теги:
дороги, перекрытие дорог, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
bischof boßmann
27.07.2018, 15:48
Карма: +12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 15
Минусов: 3
Комментариев: 39

Уважаемые горожане ,не мешайте нашим ДОРОЖНИКАМ срубить БАБЛА !

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  