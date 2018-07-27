На выходных будет закрыт перекресток проспекта Манаса и ул. Московская

В связи с ремонтом дороги с 28 июля с 6:00 до 30 июля 5:00 часов перекресток проспекта Манаса и ул. Московская будет закрыт.

По информации Бишкекского троллейбусного управления, движение некоторых троллейбусных маршрутов изменено.

В частности, троллейбус № 4 будет курсировать по ул. Киевская. А маршруты № 8 и № 10 в выходные вовсе не будут работать.

В столичной мэрии напоминают, что реабилитация проспекта Манас осуществляется в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия г. Бишкек", финансируемого КНР.

В муниципалитете приносят свои извинения за причиненные неудобства и обращаются к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к изменениям маршрутов общественного транспорта!