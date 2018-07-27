В Бишкеке гепатит А активно распространяется из-за внутренней миграции

Более 80% заболевших гепатитам А – дети до 14 лет. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что в дошкольных и школьных учреждениях не работают санитарные нормы. Об этом VB.KG сообщил начальник управления профилактики инфекционных, паразитарных заболеваний и эпиднадзора ДГСЭН Абдыкадыр Жороев.

- Гепатит А больше всего распространен в Джалал-Абадской, Ошской областях и городе Ош. Сейчас все стараются переселиться из регионов в центр областей, в столицу – Бишкек. Вследствие чего происходит переуплотнённость в детских садах и школах. А это, в свою очередь, ведет к антисанитарии, несоблюдению личной гигиены. Дети учатся в несколько смен. Спят по двое на одной кровати. Поэтому нужно создавать условия – больше туалетов, умывальников и т.п., - отметил Абдыкадыр Жороев.

По его данным, за полгода 2018 года в стране зарегистрировано 3 754 случая заболевания, 91% из них – гепатитом А.

5 % - гепатитом В, 0,8 % - С, остальные – недиагностированные формы. Погибли 4 человека, трое из них от гепатита С, 1 - от неустановленной формы.

Всего различают 5 основных видов гепатита: A, B, C, D и E.

Причиной гепатита А и Е зачастую становится употребление загрязненных пищевых продуктов или воды. Что актуально для Кыргызстана, ведь большая часть сельских жителей не имеют доступа к чистой питьевой воде.

Гепатит В, С и D обычно развивается в результате парентерального контакта с инфицированными жидкостями организма. К примеру, переливание зараженной крови или продуктов крови, инъекций с использованием нестерильных шприцов, стоматологических, косметических инструментов и т.п. Также гепатит В может передаваться от матери к ребенку и половым путем. Заболевание чаще всего проходит бессимптомно, и выявить его очень сложно.

Типы В и С приводят к развитию хронической болезни и являются самой распространенной причиной цирроза и рака печени.

Санэпиднадзор убедительно рекомендует гражданам во избежание тяжелых последствий обследоваться у врача хотя бы раз в год.