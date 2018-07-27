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За летний период в Кыргызстане утонули 59 человек, 18 из них - дети

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- Оксана Гут
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Водолазная служба при МЧС КР проводит поисковые работы на бесплатной основе. Так ведомство официально прокомментировало информацию, распространяемую через мессенджер "WhatsАpp" о том, что "якобы водолазы специально топят людей, отдыхающих в Иссык-Кульской области для того, чтобы заработать деньги, и что таким образом утонули уже 300 человек".

В ведомстве заявили, что данное сообщение не соответствуют действительности.

- За летний период по республике на водных объектах утонули 59 человек, из них 18 детей. По Иссык-Кульской области за летний период утонуло 9 человек, из них 2 детей, - отметили в МЧС.

При этом сообщается, что ведомство намерено подать заявление в соответствующие госорганы с целью выявления автора данного сообщения, так как данное сообщение является провокационной и вводит общественность в заблуждение.

URL: https://www.vb.kg/372430
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, наказание, погибшие, утопленник, МЧС
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