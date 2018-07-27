Учредитель ВУЗа, обвиняемый в присвоении денег студентов, задержан

20 июля текущего года в органы внутренних дел с письменным заявлением обратился гражданин о принятии мер в отношении мужчины по имени "Н", который путем обмана под предлогом предоставления квартиры, расположенной в одном из микрорайонов столицы, в марте месяце 2017 года завладел денежными средствами в сумме более 8 тысяч долларов США. Но, скрылся, не выполнив условия сделки.

На основании собранных материалов Следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 п.3 ст.166 "Мошенничество" УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ УВД Октябрьского района при попытке вылететь в Российскую Федерацию в аэропорту Манас был задержан гражданин А.Н., 1976 г.р.

А ранее, 18 июля текущего года, в УВД Октябрьского района с заявлением обратились студенты иностранцы (Об этом писала "Вечерка" - ред.) о принятии мер в отношении гражданина А.Н., который брал денежные средства в сумме 2900 долларов США за контрактное обучение, но в кассу оплату не в нес. В результате чего студентов отчислили из ВУЗа. Установлено, что подозреваемое лицо является учредителем учебного заведения.

На основании ст.94 УПК КР подозреваемый водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек, сообщает пресс-служба ГУВД.

Уважаемые граждане!

Если Вы пострадали от преступных действий вышеуказанного гражданина, просим сообщить в СКМ УВД Октябрьского района по телефонам: (0551) 102-180, (0702) 10-60-20, (0554) 102-152, (0557) 52-57-57.