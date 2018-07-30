Албек Ибраимов останется под стражей

Справедливо так и ему надо места вора в тюрме.
Бишкекский горсуд оставил без изменения решение Первомайского районного суда о мере пресечения бывшего мэра Бишкека.
Сегодня, 30 июля, судебная коллегия Бишкекского городского суда рассмотрела ходатайство о мере пресечения Албека Ибраимова.
Жалобу подал адвокат Сергей Слесарев. Он же заявил суду, что его подзащитного принудительно доставили в следственный комитет - отряд спецназначения ГКНБ применил силу и спецсредства.
Ранее пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщала о том, что Ибраимов игнорировал вызов на допрос в качестве свидетеля, угрожая сотрудникам оказанием вооруженного сопротивления в случае попытки его задержания.
Напомним, бывшего мэра Бишкека задержали сотрудники ГКНБ КР 19 июля. Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям.
В частности, по уголовному делу по факту присвоения и растраты имущества ОАО "ТНК Дастан" следствием было установлено, что за заключение крупного контракта на поставку изделий оборонного назначения Албек Ибраимов, будучи председателем правления ОАО, получил от поставщика в качестве вознаграждения денежные средства в размере 270 тыс. долларов США.
Отметим, уголовное дело по данному факту было возбуждено 28 мая ГСУ ГКНБ.
Кроме того, 23 июля Ибраимову предъявлено обвинение по статье 303 ч.1 "Коррупция".
В ходе следствия установлено, что бывший мэр, используя свои властные полномочия в корыстных целях, организовал вместе с другими должностными лицами мэрии Бишкека преступную схему по выводу городских земельных участков, расположенных в Южной зоне Бишкека.
После задержания Албек Ибраимов был водворен в СИЗО ГКНБ КР, где, по решению Первомайского суда, он будет находиться до 29 августа.