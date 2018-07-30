Погода
$ 67.90 - 68.07
€ 78.87 - 79.80

Албек Ибраимов останется под стражей

622  12
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекский горсуд оставил без изменения решение Первомайского районного суда о мере пресечения бывшего мэра Бишкека.

Сегодня, 30 июля, судебная коллегия Бишкекского городского суда рассмотрела ходатайство о мере пресечения Албека Ибраимова.

Жалобу подал адвокат Сергей Слесарев. Он же заявил суду, что его подзащитного принудительно доставили в следственный комитет - отряд спецназначения ГКНБ применил силу и спецсредства.

Ранее пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщала о том, что Ибраимов игнорировал вызов на допрос в качестве свидетеля, угрожая сотрудникам оказанием вооруженного сопротивления в случае попытки его задержания.

Напомним, бывшего мэра Бишкека задержали сотрудники ГКНБ КР 19 июля. Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям.

В частности, по уголовному делу по факту присвоения и растраты имущества ОАО "ТНК Дастан" следствием было установлено, что за заключение крупного контракта на поставку изделий оборонного назначения Албек Ибраимов, будучи председателем правления ОАО, получил от поставщика в качестве вознаграждения денежные средства в размере 270 тыс. долларов США.

Отметим, уголовное дело по данному факту было возбуждено 28 мая ГСУ ГКНБ.

Кроме того, 23 июля Ибраимову предъявлено обвинение по статье 303 ч.1 "Коррупция".

В ходе следствия установлено, что бывший мэр, используя свои властные полномочия в корыстных целях, организовал вместе с другими должностными лицами мэрии Бишкека преступную схему по выводу городских земельных участков, расположенных в Южной зоне Бишкека.

После задержания Албек Ибраимов был водворен в СИЗО ГКНБ КР, где, по решению Первомайского суда, он будет находиться до 29 августа.

URL: https://www.vb.kg/372443
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, наказание, суд, Бишкек, Албек Ибраимов, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Нияз Давлетов
30.07.2018, 11:48
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 52
Минусов: 52
Комментариев: 72

Справедливо так и ему надо места вора в тюрме.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Эдил Азимов
30.07.2018, 11:49
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 18
Комментариев: 37

Албек эми гектарлаган жерди кантип ээлик кылганына жооп берсин. Эл чындыкты билгиси келет. Элдер үйгө жетпей жатса бул эргул мамлекеттин байлыгына кол салыптыр.

-2
Цитировать
Жалоба модератору
Нияз Давлетов
30.07.2018, 11:49
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 52
Минусов: 52
Комментариев: 72

Как у нас говорили наши предки "Саяк журсон таяк жейсин"

-2
Цитировать
Жалоба модератору
Любовь Губина
30.07.2018, 11:57
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 2

Нияз Давлетов

Справедливо так и ему надо места вора в тюрме.

Вор? А что уже прошёл суд? Почему вы обвиняете человека без суда и следствия?

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Любовь Губина
30.07.2018, 12:00
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 2

Убрали Ибраимова с мэрства, якобы по делу Дастана, когда он вытащил завод из долгов и не дал сорваться выгодной сделке.  Убрали, чтобы поставить Суракматова. Именно он строит здание незаконно между БД и кинотеатром Россия. Застройщик Суракматов, экс-зам-главархитектуры, это при нём наш прекрасный ФРУНЗЕ стал базаром с островками элиток. Он причастен к хаотичной строительной вакханалии.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нияз Давлетов
30.07.2018, 12:01
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 52
Минусов: 52
Комментариев: 72

Любовь Губина

Нияз Давлетов

Справедливо так и ему надо места вора в тюрме.

Вор? А что уже прошёл суд? Почему вы обвиняете человека без суда и следствия?

это и без суда ясно что он вор и хапуг, откуда у него такие богатство за столь краткое время, это доказывает что он вор. это всего лишь детали.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Нияз Давлетов
30.07.2018, 12:06
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 52
Минусов: 52
Комментариев: 72

скорее говорят что Ошский рынок тоже Албек сжигал, там наши граждане на миллионы кредиты взяли что бы кормит семью а они воот что сделали гражданами твой Албек это его вино, слухи говорят что туда Албек с турецкими бизнесменами хотели построит что то в своих интересах они сжигали рынок, не думая о наших граждан который теперь и за них до горло в долгах.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
малика сазанова
30.07.2018, 13:39
Карма: +9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 15
Минусов: 6
Комментариев: 11

Нияз Давлетов

скорее говорят что Ошский рынок тоже Албек сжигал, там наши граждане на миллионы кредиты взяли что бы кормит семью а они воот что сделали гражданами твой Албек это его вино, слухи говорят что туда Албек с турецкими бизнесменами хотели построит что то в своих интересах они сжигали рынок, не думая о наших граждан который теперь и за них до горло в долгах.

А зачем ему было нужно сжигать, он же не владелиц земли и у него нет строительных компаний? Тем более, что любые чп в городе били по нему рикошетом.

Вы Давлетов ушаки распространяете, клевету. Разве вы не мусульманин?

В Священном Коране Всевышний сравнивает сплетни с поеданием человеческого мяса и категорически запрещает сплетничать, а это значит, что мусульманин должен страшиться наказания Аллаха и избегать сплетен. Сплетни – это душевная болезнь, которая ведет к раздору между мусульманами. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не любил сплетни, запрещал их. Если кто-нибудь в его присутствии начинал сплетничать, то он останавливал этого человека и напоминал ему, что сплетни – грех.

0
Цитировать
Жалоба модератору
малика сазанова
30.07.2018, 13:41
Карма: +9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 15
Минусов: 6
Комментариев: 11

Нияз Давлетов

Любовь Губина

Нияз Давлетов

Справедливо так и ему надо места вора в тюрме.

Вор? А что уже прошёл суд? Почему вы обвиняете человека без суда и следствия?

это и без суда ясно что он вор и хапуг, откуда у него такие богатство за столь краткое время, это доказывает что он вор. это всего лишь детали.

Он работал коммерческим директором не государственного прибыльного завода долгое время, земли у него были ещё до 2009 года. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Дастан Бакиров
30.07.2018, 13:46
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 7
Комментариев: 5

копии повесток есть что его вызывали? что-то очень сомнительно, что он игнорировал. не сбежал, не прятался,наоборот давал комментарий по поводу отставки, мутно как-то задержали его 

0
Цитировать
Жалоба модератору
малика сазанова
30.07.2018, 13:48
Карма: +9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 15
Минусов: 6
Комментариев: 11

Больше всего шокирует, что на мэра спускают всех собак, а доказательств нет. Очернение людей без аргументов становится с легкой подачи ниязов - нормой.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нурик Андижанский
30.07.2018, 13:52
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 2
Комментариев: 2

Надо выбирать в мэры Алтынай Омурбекову. Она работала несколько лет в муниципалитете и знает все проблемы столицы. Она была акимом Свердловского района, затем вице-мэром, законы разрабатывает хорошие в качестве депутата и вицеспикера. Достойный кандидат в мэры! Не то, что некоторые кандидаты от власти типа Суракматовых и прочих! Если новым мэром с подачи Жээнбековских станет Суракматов - то столице настанет КОНЕЦ! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  