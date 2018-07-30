Подросток, изнасиловавший 6-летнюю девочку, может получить 20 лет тюрьмы

16-летний житель Джети-Огузского района Иссык-Кульской области может понести наказание от 20 лет лишения свободы. Такой срок предусмотрен ст. 129 п. 4 "Изнасилование малолетней" УК КР, по которой УВД возбудило уголовное дело.

По данным УВД Иссык-Кульской области, заявление от родителей малолетней девочки поступило, дело в любом случае будет доведено до суда.

Тяжкое преступление произошло 28 июля в одном из сел Джети-Огузского района. По информации милиции, Ш.И. 2002 г.р., применив силу, изнасиловал соседку 2012 г.р. в своем доме, пока не было родителей.

На месте происшествия оперативно-следственной группой были обнаружены вещи потерпевшей. В районной больнице факт изнасилования 6-летней девочки подтвердили, она госпитализирована.

Подросток водворен в ИВС ОВД Джети-Огузского района.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия, назначены судебно-медицинские экспертизы.