Погода
$ 67.90 - 68.07
€ 78.87 - 79.80

Подросток, изнасиловавший 6-летнюю девочку, может получить 20 лет тюрьмы

1374  4
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

16-летний житель Джети-Огузского района Иссык-Кульской области может понести наказание от 20 лет лишения свободы. Такой срок предусмотрен ст. 129 п. 4 "Изнасилование малолетней" УК КР, по которой УВД возбудило уголовное дело.

По данным УВД Иссык-Кульской области, заявление от родителей малолетней девочки поступило, дело в любом случае будет доведено до суда.

Тяжкое преступление произошло 28 июля в одном из сел Джети-Огузского района. По информации милиции, Ш.И. 2002 г.р., применив силу, изнасиловал соседку 2012 г.р. в своем доме, пока не было родителей.

На месте происшествия оперативно-следственной группой были обнаружены вещи потерпевшей. В районной больнице факт изнасилования 6-летней девочки подтвердили, она госпитализирована.

Подросток водворен в ИВС ОВД Джети-Огузского района.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

URL: https://www.vb.kg/372449
Теги:
дети, заключенные, изнасилование, Иссык-Кульская область, наказание, несовершеннолетние, преступление, Кыргызстан, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Урри
30.07.2018, 13:06

Какой 20... уроды... пожизненно нужно дать. Сжег бы эту мразь на костре.  Чтоб он горел вечно в аду.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Саша Семёнов
30.07.2018, 13:56
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 5

В психушку пожизненно.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Голландия
30.07.2018, 14:03

Нужно давать инфу с 4 лет. И не выражаться так категорично. А если бы на его месте оказался ваш отпрыск? Еще окажется невменяемым.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бишкекчанин
30.07.2018, 17:37

Голландия

Нужно давать инфу с 4 лет. И не выражаться так категорично. А если бы на его месте оказался ваш отпрыск? Еще окажется невменяемым.

Если бы на его месте оказался мой отпрыск, мое мнение о пожизненном не поменялось. Да, жестоко. Да больно. Но воспитывать надо детей. Чтобы такими ублюдками не вырастали. Разговаривать, объяснять. А то понаражают, кормить -кормят. А учит улица и интернет.

Смотрю и ужасаюсь, сколько больных уродов и сколько ещё по земле ходит.Химическая кострация тут только поможет.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  