Пьяный пилот Flydubai пытался сесть за штурвал

Пьяный пилот авиакомпании Flydubai собирался везти 153 пассажиров в Дубаи. Но его вовремя отстранили от полета. Об этом пишет газета Kathmandu Post.

Инцидент произошел 29 июля с рейсом FZ 8018 в аэропорту Трибхуван, недалеко от Катманду (столица Непала).

После того, как от представителей авиакомпании поступила жалоба на странные действия экипажа, администрация аэропорта провела тест на содержание алкоголя. Выяснилось, что результаты капитана рейса Н. Хуссейна оказались положительными.

В результате инцидента рейс был отложен, пассажиры вылетели в Дубай лишь вечером.

Что касается пилота, то в отношении него начато расследование. Отмечается, что ему может грозить отстранение от полетов и тюремное заключение.

Авиакомпании Flydubai государственная бюджетная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в международном аэропорту Дубай. Она осуществляет регулярные перевозки на Ближний Восток, в Африку, Азию и Европу.

По состоянию на январь 2018 года авиакомпания Flydubai выполняет рейсы по 96 направлениям в 43 страны мира, в том числе Кыргызстан.