В Кыргызстане погиб альпинист из Казахстана

Накануне в 13:00 часов при восхождении на ледник Скрябина №9 высотой в 4 тысячи 100 метров над уровнем моря, 7 туристов из соседних республик попали под камнепад. Об этом VB.KG сообщили в МЧС.

"В результате происшествия погиб одни гражданин Казахстана, остальные пострадали. Всего в восхождении участвовало трое казахстанцев и четверо россиян", - говорится в информации.

Как уточняется, МЧС КР направило письмо в МВД Республики Казахстан об эвакуации пострадавших.

"Сегодня в 06:58 часов вертолет КЧС МВД РК вылетел с города Алма-Ата в сторону города Бишкек, и далее направился в сторону ледника Скрябина №9", - подчеркнули ведомстве.