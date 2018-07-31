Погода
$ 67.90 - 68.07
€ 78.87 - 79.80

Достали! Бизнесмен пожаловался на вымогателей - членов ОПГ

4243  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники Криминальной милиции МВД КР задержали двух местных жителей, подозреваемых в вымогательстве за "криминальное покровительство" у предпринимателя в Чуйской области.

10 мая 2018 года в Службу Криминальной милиции МВД КР с письменным заявлением обратился один из частных предпринимателей Чуйской области о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые, придя к нему в магазин, расположенный на одном из рынков г.Токмак, представляясь членами ОПГ, угрожая физической расправой, под предлогом покровительства с их стороны, с осени 2017 года получают денежные средства и продолжают вымогать по настоящее время.

По данному факту Следственной службой ОВД г. Токмак, было возбужденно уголовное дело по ст.170 (Вымогательство) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники СКМ МВД КР установили и задержали двоих подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались У.М., 1987 года рождения, уроженец Чуйской области и Б.М., 1993 года рождения, уроженец Чуйской области, ранее неоднократно судимый. Оба задержанных состоят на оперативном учете в МВД как активные члены организованной преступной группировки, сообщает пресс-служба МВД.

Задержанные водворены в СИЗО-1 г.Бишкек. Ведется расследование.

URL: https://www.vb.kg/372474
Теги:
вымогательство, ОПГ, рэкет, преступление, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Мырза
31.07.2018, 11:22

Прям 90 ые а может Мы там и остались???!!!Акаев и Бакиев нажились и улетели с золотом набитых самолётах а народ так и остался в 90х........очень жаль.....

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  