Достали! Бизнесмен пожаловался на вымогателей - членов ОПГ

Сотрудники Криминальной милиции МВД КР задержали двух местных жителей, подозреваемых в вымогательстве за "криминальное покровительство" у предпринимателя в Чуйской области.

10 мая 2018 года в Службу Криминальной милиции МВД КР с письменным заявлением обратился один из частных предпринимателей Чуйской области о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые, придя к нему в магазин, расположенный на одном из рынков г.Токмак, представляясь членами ОПГ, угрожая физической расправой, под предлогом покровительства с их стороны, с осени 2017 года получают денежные средства и продолжают вымогать по настоящее время.

По данному факту Следственной службой ОВД г. Токмак, было возбужденно уголовное дело по ст.170 (Вымогательство) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники СКМ МВД КР установили и задержали двоих подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались У.М., 1987 года рождения, уроженец Чуйской области и Б.М., 1993 года рождения, уроженец Чуйской области, ранее неоднократно судимый. Оба задержанных состоят на оперативном учете в МВД как активные члены организованной преступной группировки, сообщает пресс-служба МВД.

Задержанные водворены в СИЗО-1 г.Бишкек. Ведется расследование.