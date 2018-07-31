Погода
$ 67.90 - 68.07
€ 78.87 - 79.80

Адвокат Кулматова обратится к президенту Жээнбекову

532  8
- Марина Осипова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На сегодняшнем заседании судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда рассматривала жалобу защиты экс-мэра Кубанычбека Кулматова и оставила меру пресечения, определенную предыдущими инстанциями, без изменения.

Как в беседе с VB.KG подчеркнул адвокат Кулматова Сергей Слесарев, он дважды обращался к председателю Верховного Суда, но это не возымело успеха.

- Коллегия ВС необъективно и пристрастно рассмотрела нашу жалобу. И оставила необоснованное решение, принятое местными судами, в силе. Тем самым увеличило градус недоверия к правосудию, в том числе к Верховному суду, - дает оценку деятельности судебной системы адвокат.

Слесарев заявил VB.KG, что ранее не писал президенту о происходящем, но после всех принятых решений имеет на это полное право.

- К моменту выхода Сооронбая Жээнбекова с отпуска я подготовлю обращение, что судебная система не работает в рамках своих полномочий так, как это предусмотрено законом, не соблюдает порядок, который основан на принципах, разработанных нашим обществом и государством, - считает защитник экс-мэра.

Адвокат рассказал, что Кубанычбек Кенешович чувствует себя хорошо, но чувствовал бы еще лучше, если бы в отношении него было принято справедливое решение.

Ранее Слесарев отмечал, что неизвестны лица, которые находятся вместе с бывшим мэром в одной камере. Кто они? Не исходит ли от них в адрес Кулматова угроза?

- На наших с ним встречах этот вопрос не поднимается. Значит, это его не беспокоит. Но по-прежнему не решена другая проблема – о его свиданиях с супругой. Госкомитет нацбезопасности никак не аргументирует этот негласный запрет. Негласный, потому что никаких официальных ответов на заявления жены Кулматова нет. Хотя, по закону должны принять соответствующее постановление - отказать или удовлетворить.

В целом, настаиваю, ГКНБ злоупотребляет своими полномочиями в отношении дел, связанных с Кулматовым. Во-первых это дело, возбужденное против него якобы по факту наличия российского гражданства. Ответ по этому поводу - что Кулматов не является гражданином РФ - я предоставил от посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике. Что касается претензий к моему подзащитному по якобы злоупотреблением должностными полномочиями, то это подследственность МВД, а не ГКНБ. И тут возникает вопрос, куда смотрит надзорный орган. А Генпрокуратура хранит молчание. Я дважды отправлял обращения с просьбой отменить незаконное постановление об открытии дела. На более низком уровне мне ответили, что "все в порядке". Без аргументов. Сейчас эта жалоба, наверное, у прокурора повыше рангом. Посмотрим, что он ответит, - без особой надежды говорит Слесарев.

Что касается еще одного подзащитного - бывшего мэра Албека Ибраимова, то адвокат подчеркивает, что суд также не принял ни один из аргументов, а их было предоставлено множество.

- Особой надежды на Верховный суд нет, но мы выполним всю обязательную юридическую логистику и направим все необходимые жалобы и ходатайства, - пообещал Слесарев.

URL: https://www.vb.kg/372479
Теги:
Верховный суд, АКС ГКНБ, Албек Ибраимов, мэр, Сергей Слесарев, ГКНБ, МВД, Кубанычбек Кулматов, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Frunze-Hunter
31.07.2018, 12:45

А стоит ли удивляться ,если на судей ВС возбуждают уголовные дела ?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Эдил Азимов
31.07.2018, 12:59
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 19
Комментариев: 38

Буларга иш козголсо эле мыйзамсыз негизсиз болуп калат экен, анда ким жеди Китайдан келген млн долларларды, карапайым элби.? Ушулар жеди жоопко тартып толотуш керек, эл чарчады силердин арам ишинерге толой берип. Кулматовго эч кандай женилдик болбош керек. Анын орду түрмөдө. Толук жазасын алып чыгышы керек.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Самат Муктаров
31.07.2018, 13:03
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 92
Минусов: 90
Комментариев: 165

Да эти коррупционеры вообще не имеет совести, хотя все знает что он виновен но он почему то считает себя не виновной но это не значет что он не виновен, он же 2 млн дол и 100 млн сом девал пусть обяснит или же вернут казну государство.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нурлан
31.07.2018, 13:09

Кулматов коррупционер, который думает, что самый хитрый. Если изучить все его проделки, то узнаете в нем персонаж Табакова из "12 стульев", который воровал, но очень стеснялся и поэтому улыбался.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Айбек Нургалиев
31.07.2018, 13:10
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Судам верить - самого не уважать! Эти суды еще при АША не выносили справедливых решений! Жээнбеков много говорил о судебной реформе, и где эти реформы теперь?!  

Пока не проведут реальные реформы в судейской системе, не будет никакого развития в стране. Нужно реформировать судейскую сферу, прокуратуру, силовые органы. Иначе беда близка. Все они будут подставлять президента и портить ему имидж как и АША испортили . 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Правдолюб
31.07.2018, 13:19

Толку не будет от обращения к президенту, потому что давление на судей и ГКНБ происходит именно от аппарарта президента. Действующая власть использует карательные органы для своих нужд. Так было и прежней власти. Значит Кулматов неудобен для нового президента и власти и мешает им осуществлять свои махинации.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Марлен
31.07.2018, 13:19

А эмнеге Матраимов деген коррупционерди камашпайт?! 

Ал миллионер эмес миллиардер болуп кетти - деген создор бар. Кулматов бажыга келип, Матраимовду алганда, ошол Матраимов башкарган бажынын туштук секторунда чогулган салык 10 эсе кобоюптурго! Демек Матраимов 10 миллион сомдун тогуз Миллионун уурдачы экенда!  Эмнеге ошону эч ким иликтебейт?! ЖООБУ : МАТРАИМОВ ЖЭЭНБЕКОВДОРДУН СПОНСОРУ! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
СНБ
31.07.2018, 13:24

Да здравствует 37 год. Без суда и следствия решает все тройка ( администрация президента, следствие и суды).

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  