Драка кыргызстанцев с узбекистанцами в Москве: тело погибшего доставят в КР

Тело погибшего в Москве кыргызстанца доставят на родину сегодня, 31 июля. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в России.

По предварительной информации судебных экспертов, причиной его смерти стало падение с высоты в ходе драки.

В посольстве отмечают, что на строительном объекте напротив дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вертолетчикова, д. 1, произошла групповая драка между гражданами Кыргызстана и Узбекистана.

В настоящее время Кузьминское межрайонное следственное отделение СУ СК России по Москве проводит проверку по факту смерти гражданина Кыргызстана А. у.А.

Задержаны и допрашиваются все участники групповой драки, 4 кыргызстанца и более 10 граждан Узбекистана.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.