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Драка кыргызстанцев с узбекистанцами в Москве: тело погибшего доставят в КР

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- Оксана Гут
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Тело погибшего в Москве кыргызстанца доставят на родину сегодня, 31 июля. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в России.

По предварительной информации судебных экспертов, причиной его смерти стало падение с высоты в ходе драки.

В посольстве отмечают, что на строительном объекте напротив дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вертолетчикова, д. 1, произошла групповая драка между гражданами Кыргызстана и Узбекистана.

В настоящее время Кузьминское межрайонное следственное отделение СУ СК России по Москве проводит проверку по факту смерти гражданина Кыргызстана А. у.А.

Задержаны и допрашиваются все участники групповой драки, 4 кыргызстанца и более 10 граждан Узбекистана.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

URL: https://www.vb.kg/372481
Теги:
погибшие, Россия, трудовая миграция, Узбекистан, драка, Москва
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Комментарии
Абрек
31.07.2018, 14:47

Видимо как шакалы напали на пятерых...

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Жалоба модератору
Гражданин
31.07.2018, 14:48

Они всегда толпой нападают. раз на раз не могут выйти проиграют. В прошлый раз с таджиками по дрались 26 против 4 по мойму

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Мырза
31.07.2018, 16:20

Надо быть ЧЕЛОВЕКОМ а им быть ТРУДНО!!!!Узбек он Кыргыз или Таджик не могу я понять и так в дали от Родины работаете в трудных условиях,нет бы сплотиться держаться вместе ДРУЖИТЬ Любить играть СВАДЬБЫ вы деретесь убиваете друг друга!!!Ради чего ??? Глупость и таким Глупая смерть но Самое обидное из за таких Глупых страдают НАРОДЫ ведь вы Глупцы этой дракой сетяте вздор между братскими народами

ведь при граничные все подранены веками смешались там нет Узбеков Кыргызов там есть Сыновья и Сестры Матери и Отцы Бабушки и Дедушки ДЕТИ от двух нардов!!!ВОТ ПРАВДА как бы Вы этого всегда отрицали Это так и давайте не воевать а жить в Мире!!!!Нам делить нечего!!!

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Ашырбек
31.07.2018, 18:52

Не Узбеки убили Парня а наша Коррумпированная власть, наши мигранты вынуждены искать работу в других странах,

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