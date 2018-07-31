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2-летний мальчик, чьи родители утром погибли в ДТП, умер в больнице

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- Оксана Гут
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Скончался 2-летний мальчик, доставленный в больницу в результате ДТП в селе Полтавка Жайыльского района. Информацию VB.KG уточнили в УОБДД Чуйской области.

Как ранее сообщала "Вечерка", в результате лобового столкновения погибли его родители. Пассажиры в салоне второго авто, предположительно, доставлены в больницу с травмами головы.

Ранее в редакцию VB.KG позвонила женщина, которая рассказала о том, что на данном участке автодороги Бишкек – Кара-Балта спустя некоторое время после первой аварии произошло еще одно ДТП. Пострадавшие в нем – ее родственники.

Подробностей происшествия у читательницы "Вечерки" узнать не удалось – она находилась в состоянии эмоционального срыва. Правда, звонившая сообщила, что так называемый С-образный поворот в селе Полтавка опасен для автомобилистов, и на нем нередко происходят дорожные происшествия.

На запрос "Вечерки" в УОБДД Чуйской области заявили, что опасного поворота на участке дороги, где произошло смертельное ДТП, нет.

- Вдоль всей дороги стоят знаки, ограничивающие скорость. Кроме того, в этом году здесь проводятся ремонтные работы, поэтому машины сами не разгоняются. Что стало причиной ДТП - выясняется. Наши сотрудники находятся на месте происшествия. По поводу второй аварии информации не поступало, - заключили в ведомстве.

URL: https://www.vb.kg/372485
Теги:
дети, ДТП, Жайылский район, Кара-Балта, погибшие, смертность, Чуйская область, Бишкек, Безопасный город
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Комментарии
Европеец
31.07.2018, 15:42

Вы не устали творить трагедии????

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Протестующий
31.07.2018, 15:59

Недавно умер 17-летний родственник моих друзей, машину потащило на щебне!

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Чел
31.07.2018, 19:34

Сегодня имел не осторожность поехать на 212 маршрутке с Кудайбергена. Мало того, что шумахер, так еще хам и нервный какой-то. Скоростной режим и рядность не соблюдает. Всем хамит, всех чнму-то учит. Ездить не умеет точно. Белый мерседес рекс. Короче говоря урод.

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Karina Karimova
31.07.2018, 19:59
Карма: +93
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 133
Минусов: 40
Комментариев: 132

Люди как умирали так и продолжают умирать на дорогах. Чем занимаются правительство и законодатели? Неужели так трудно ввести драконовские меры в отношении несущихся идиотов?

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