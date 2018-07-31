2-летний мальчик, чьи родители утром погибли в ДТП, умер в больнице

Скончался 2-летний мальчик, доставленный в больницу в результате ДТП в селе Полтавка Жайыльского района. Информацию VB.KG уточнили в УОБДД Чуйской области.

Как ранее сообщала "Вечерка", в результате лобового столкновения погибли его родители. Пассажиры в салоне второго авто, предположительно, доставлены в больницу с травмами головы.

Ранее в редакцию VB.KG позвонила женщина, которая рассказала о том, что на данном участке автодороги Бишкек – Кара-Балта спустя некоторое время после первой аварии произошло еще одно ДТП. Пострадавшие в нем – ее родственники.

Подробностей происшествия у читательницы "Вечерки" узнать не удалось – она находилась в состоянии эмоционального срыва. Правда, звонившая сообщила, что так называемый С-образный поворот в селе Полтавка опасен для автомобилистов, и на нем нередко происходят дорожные происшествия.

На запрос "Вечерки" в УОБДД Чуйской области заявили, что опасного поворота на участке дороги, где произошло смертельное ДТП, нет.