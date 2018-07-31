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Жарко и засушливо. Какой будет погода в августе?

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- Виктория Григоренко
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Месячное количество осадков в наступающем августе будет минимальным, в предгорной зоне - в пределах нормы. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

"В Чуйской и Таласской области температура воздуха в течение месяца составит: в Чуйской долине 21-23°, в Таласской долине 19-21°. В предгорных районах и в Кеминской долине средняя температура воздуха ожидается около нормы и составит 16-18°. В августе температура воздуха будет колебаться ночью от 10…15° до 17…22°, днем от 22…27° до 30…35°", - информирует ведомство.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях осадки на протяжении месяца минимальны.

"Средняя месячная температура воздуха 23-25°, в предгорных районах 19-21°. В течение месяца колебания температур: ночью в пределах 16-21°, днем от 25-30° до 31-36° . В предгорных районах температура воздуха ночью 11-16°, днем от 20-25° до 27-32°", - пояснили в Кыргызгидромет.

А вот в Иссык-Кульской области осадки в августе в пределах нормы.

"Температура воздуха 16-18° тепла. В течение месяца ожидается преобладание температур воздуха ночью 9-14°, днем от 18-23° до 24-26°, по востоку Иссык-Кульской котловины до 25-30°", - отмечают синоптики.

Осадков в Нарынской области также прогнозируется меньше нормы.

"Средняя температура воздуха в течение месяца ожидается около климатической нормы и составит 15-17°. Ночью 7-12°, днем от 18-23° до 25-30°", - отметили в ведомстве.

URL: https://www.vb.kg/372492
Теги:
Иссык-Кульская область, Нарынская область, Ошская область, погода, Чуйская область, штормовое предупреждение, Бишкек, Кыргызстан
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