Сапару Исакову продлили срок содержания под стражей

Сегодня, 31 июля, Первомайский райсуд Бишкека рассмотрел ходатайство гособвинения о продлении меры пресечения в отношении Сапара Исакова.

Как выяснилось на процессе, следствие продлено из-за нехватки времени и сотрудников - за 2 месяца с Исаковым так и не было проведено ни одного следственного мероприятия кроме очной ставки с ещё одним задержанным по делу ТЭЦ Жанторо Сатыбалдиевым.

На основании чего председательствующий Эрнис уулу Айбек принял решение оставить бывшего премьера в СИЗО ГКНБ ещё на 2 месяца - до 5 октября.

Стоит отметить, что в зале суда присутствовал сам Сапара Исаков. Он и его адвокаты намерены обжаловать данное решение.