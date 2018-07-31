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Сапару Исакову продлили срок содержания под стражей

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- Оксана Гут
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Сегодня, 31 июля, Первомайский райсуд Бишкека рассмотрел ходатайство гособвинения о продлении меры пресечения в отношении Сапара Исакова.

Как выяснилось на процессе, следствие продлено из-за нехватки времени и сотрудников - за 2 месяца с Исаковым так и не было проведено ни одного следственного мероприятия кроме очной ставки с ещё одним задержанным по делу ТЭЦ Жанторо Сатыбалдиевым.

На основании чего председательствующий Эрнис уулу Айбек принял решение оставить бывшего премьера в СИЗО ГКНБ ещё на 2 месяца - до 5 октября.

Стоит отметить, что в зале суда присутствовал сам Сапара Исаков. Он и его адвокаты намерены обжаловать данное решение.

URL: https://www.vb.kg/372498
Теги:
ГКНБ, коррупция, суд, Сапар Исаков
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Комментарии
pok lian
31.07.2018, 21:28
Карма: +86
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 126
Минусов: 40
Комментариев: 117

На свободе люди, контролирующие модернизацию, голосующие за неё в ЖК, заключавшие договора, но Сапар Исаков не принимавший решений - в СИЗО. Где справедливость?

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pok lian
31.07.2018, 21:32
Карма: +86
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 126
Минусов: 40
Комментариев: 117

Из перспективного молодого политика, представителя реформаторов и интеллигенции делают уголовника, а доказательств ноль! Не Исаков принимал решение, а парламент! Депутаты открыто лоббировали китайские компании и посещали их объекты зарубежом.

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Фрунзе
31.07.2018, 21:50

Сапар конечно не виновен!!! А кто тогда виновен???

зеленоглазый умник попал конкретно и думаю надолго.

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