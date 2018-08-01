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Льготный гемодиализ получают 1 тысяча 171 кыргызстанец

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- Виктория Григоренко
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В настоящее время на бюджетной основе получают гемодиализную процедуру 539 больных, из них в бюджетных организациях здравоохранения - 336 человек, по договору в ОсОО "ЮРФА" - 203 пациентов. Об этом сообщили в Минздраве КР.

Как отмечается, еще 632 больных переведены на льготную процедуру программного гемодиализа по линии Фонда ОМС.

"Всего гемодиализные процедуры по бюджету и в льготном порядке получают 1171 человек. Кроме них, за свой счёт лечатся 9 человек, они же состоят в списке остронуждающихся пациентов, которые ждут льготное лечение. При этом, ежедневно в главное медицинское ведомство страны поступают новые заявления на бюджетный гемодиализ. К тому же, 14 мая 2018 года на льготное лечение дополнительно переведено 120 человек, 25 июля - 14 человек, но уже завтра образуется новая очередь", - отметили в Минздраве.

Уточняется, что в настоящее время подобные медуслуги предоставляются в 10 бюджетных и 13 частных организациях.

"Неделю назад новый частный медицинский центр на 10 коек открылся в г.Жалал-Абад. В настоящее время там, на более чем 25 больных в несколько смен работает четыре аппарата. На базе Балыкчинской городской территориальной больницы работает отделение "Искусственная почка". Оно открыто в мае 2017 года, а в Нарынской областной объединенной больнице - в декабре 2017 года. Также июле Минздрав получил 5 гемодиализных аппаратов по линии гуманитарной помощи от фирмы "Фрезениус", из них 3 аппарата выделены на баланс Иссык-Кульской областной объединенной больницы, 1 аппарат - на баланс Чуйской областной объединенной больницы и 1 аппарат - на баланс Таласской областной объединенной больницы", - подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве добавили, что гемодиализные центры в Кыргызстане растут, как грибы. Это подтверждает актуальность проблемы и необходимость профилактики многих распространенных заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия и многих других.

Справка:

Хронической почечной недостаточностью (ХПН) называют длительный - от трех месяцев и более - процесс нарушения выделительной функции почек, носящий необратимый характер. Профилактика хронической почечной недостаточности состоит в своевременном выявлении и лечении заболеваний, которые ведут к развитию недуга. Пациенты, которым диагностируется почечная недостаточность, находятся под постоянным наблюдением нефролога. Больным необходимо обязательно контролировать массу тела, артериальное давление, сдавать анализы крови и мочи. электрокардиограмму, УЗИ органов брюшной полости. Немаловажно вести правильный образ жизни, соблюдать диету.

URL: https://www.vb.kg/372509
Теги:
Джалал-Абадская область, Иссык-Кульская область, Нарынская область, гемодиализ, Кыргызстан, медицина, Минздрав
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