Пропавших накануне детей "забрала" мать

Хорошая новость. Считавшиеся без вести пропавшими дети найдены - они живы и здоровы.

Напомним, накануне была разослана ориентировка, что сотрудники ОВД Аламединского района разыскивают без вести пропавших Алмазбека уулу Курманбека, 2005 года рождения, и Базарбаева Кутманбека Алмазбековича, 2007 года рождения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД Аламединского района несовершеннолетние дети были найдены. Оказалось, что детей забрала родная мать в Иссык-Кульскую область. Все обстоятельства выясняются, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.