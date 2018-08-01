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Пропавших накануне детей "забрала" мать

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- ВБ
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Хорошая новость. Считавшиеся без вести пропавшими дети найдены - они живы и здоровы.

Напомним, накануне была разослана ориентировка, что сотрудники ОВД Аламединского района разыскивают без вести пропавших Алмазбека уулу Курманбека, 2005 года рождения, и Базарбаева Кутманбека Алмазбековича, 2007 года рождения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД Аламединского района несовершеннолетние дети были найдены. Оказалось, что детей забрала родная мать в Иссык-Кульскую область. Все обстоятельства выясняются, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

URL: https://www.vb.kg/372514
Теги:
ГУВД, дети, Иссык-Кульская область, Чуйская область, пропал ребенок, пропали дети
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