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Причина суицида 18-летнего солдата-срочника не установлена

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- Виктория Григоренко
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В ГСИН подтвердили, что выстрел из пистолета Макарова рядовым срочной службы Департамента по охране и конвоированию не был несчастным случаем. Об этом VB.KG сообщили в ведомстве.

"Солдат Ж.Э 1999 года рождения, выполнявший конвоирование осужденных лиц по городу Бишкек, покончил жизнь самоубийством. Причины, приведшие его к гибели, устанавливаются", - отметили в ведомстве.

Напомним, накануне рядовой, доставлявший подозреваемого в убийстве в здание Ленинского райсуда, зашел в туалет и произвел выстрел из пистолета Макарова.

URL: https://www.vb.kg/372515
Теги:
военная служба, погибшие, суд, суицид, Бишкек, Кыргызстан, ГСИН
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