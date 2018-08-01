Причина суицида 18-летнего солдата-срочника не установлена

В ГСИН подтвердили, что выстрел из пистолета Макарова рядовым срочной службы Департамента по охране и конвоированию не был несчастным случаем. Об этом VB.KG сообщили в ведомстве.

"Солдат Ж.Э 1999 года рождения, выполнявший конвоирование осужденных лиц по городу Бишкек, покончил жизнь самоубийством. Причины, приведшие его к гибели, устанавливаются", - отметили в ведомстве.

Напомним, накануне рядовой, доставлявший подозреваемого в убийстве в здание Ленинского райсуда, зашел в туалет и произвел выстрел из пистолета Макарова.