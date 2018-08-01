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Плохо не было, обследуется. В ГСИН пояснили госпитализацию Текебаева

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- Виктория Григоренко
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Госпитализация Омурбека Текебаева в стационар Национального центра кардиологии проведена по рекомендации врачей Минздрава. Об этом VB.KG сообщили в ГСИН.

Как уточнили в службе исполнения наказания, у Омурбека Чиркешовича не было сердечного приступа.

"Просто адвокаты политика неоднократно поднимали вопрос о его самочувствии. В итоге консилиум Минздрава пришел к выводу о госпитализации на обследование осужденного Текебаева. Пока сроки его выписки не оговаривались. На данный момент ему проведена процедура ЭКГ, ЭХО и др. В медучреждении Текебаев находится под конвоем", - отметили в ГСИН.

Адвокаты Омурбека Чиркешовича пока недоступны для комментариев.

Напомним, лидер "Ата Мекена" осужден к восьми годам лишения свободы по статье "Коррупция" УК КР и отбывает наказание в ИК № 47.

URL: https://www.vb.kg/372517
Теги:
ГСИН, Минздрав, Омурбек Текебаев, Кыргызстан, медицина
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Комментарии
Райзап
01.08.2018, 12:34

первый шаг к свободе сделан, еще под суетятся и за границу на лечение отправят. 

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Минура
01.08.2018, 13:16

После Неймара и Роналду ВЕЛИКИЙ АКТЕР И СИМУЛЯНТ - ТЕКЕБАЕВ!  

Когда душил девушек ремнями и извращался, у него с сердцем все было в порядке. А как на зоне оказался, так сразу сердечко зашалило... ай ай ай, бедненький миллионер ты наш! 

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