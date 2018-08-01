Плохо не было, обследуется. В ГСИН пояснили госпитализацию Текебаева

Госпитализация Омурбека Текебаева в стационар Национального центра кардиологии проведена по рекомендации врачей Минздрава. Об этом VB.KG сообщили в ГСИН.

Как уточнили в службе исполнения наказания, у Омурбека Чиркешовича не было сердечного приступа.

"Просто адвокаты политика неоднократно поднимали вопрос о его самочувствии. В итоге консилиум Минздрава пришел к выводу о госпитализации на обследование осужденного Текебаева. Пока сроки его выписки не оговаривались. На данный момент ему проведена процедура ЭКГ, ЭХО и др. В медучреждении Текебаев находится под конвоем", - отметили в ГСИН.

Адвокаты Омурбека Чиркешовича пока недоступны для комментариев.

Напомним, лидер "Ата Мекена" осужден к восьми годам лишения свободы по статье "Коррупция" УК КР и отбывает наказание в ИК № 47.