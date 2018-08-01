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Водитель троллейбуса избил подростка, не заплатившего за проезд

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- Виктория Григоренко
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Водитель троллейбуса избил 13-летнего мальчика из-за отсутствия денег за проезд. Об этом в Facebook написали очевидцы произошедшего.

"Подросток ждал транспорта на улице Московской. Как позже пояснил мальчик, он забыл деньги дома. Правда, понял это лишь, когда транспорт тронулся от остановки. На следующей ребенок попытался выйти, но водитель начал оскорблять и избивать его", - поясняют очевидцы.

Родители мальчика уже обратились к юристам с просьбой возбудить уголовное дело в отношении водителя общественного транспорта.

URL: https://www.vb.kg/372518
Теги:
дети, избиение, транспорт, уголовная ответственность, преступление, Бишкек, избил ребенка, водитель троллейбуса
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Комментарии
мэсний
01.08.2018, 12:56

вот дебил этот водитель..он что сам не был мальчиком..или сразу родился водителем троллейбуса..идиот..

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Горожанин
01.08.2018, 13:20

Родители!!!! Добейтесь наказание для таких дебилов!!!! Это же РЕБЕНОК!!! КАК МОЖНО БЫЛО ПОЙТИ НА ТО,ЧТОБ ИЗБИТЬ РЕБЕНКА...

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Мэри
01.08.2018, 14:20

Если этот водитель может избить ребенка ща 8 сом.то он ща 100 сомов может пойти на убийство.

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