Водитель троллейбуса избил подростка, не заплатившего за проезд

Водитель троллейбуса избил 13-летнего мальчика из-за отсутствия денег за проезд. Об этом в Facebook написали очевидцы произошедшего.

"Подросток ждал транспорта на улице Московской. Как позже пояснил мальчик, он забыл деньги дома. Правда, понял это лишь, когда транспорт тронулся от остановки. На следующей ребенок попытался выйти, но водитель начал оскорблять и избивать его", - поясняют очевидцы.

Родители мальчика уже обратились к юристам с просьбой возбудить уголовное дело в отношении водителя общественного транспорта.