Г-н Шадиев, где вы? К розыску может подключиться Интерпол

В настоящее время местонахождение депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева не установлено. Таков официальный ответ Генеральной прокуратуры КР на запрос редакции VB.KG.

- ГКНБ КР проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию обвиняемого Аскарбека Шадиева. В частности, в рамках расследования уголовного дела направлены соответствующие международные следственные поручения в компетентные органы Российской Федерации, Республики Таджикистан.

Также собранные материалы по делу направлены в штаб-квартиру Интерпола во Франции. На сегодняшний день данные материалы находятся на стадии рассмотрения.

Запрос на экстрадицию Шадиева компетентным органам США не направлялся, так как он правоохранительными органами какой-либо страны не задерживался, - отмечено в сообщении.

От редакции напомним, 28 апреля в отношении парламентария Аскарбека Шадиева Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту присвоения бюджетных денежных средств, выделенных для вручения премии им. Ч.Айтматова в сумме 30 тыс. долларов США.

Днем ранее, то есть 27 апреля, по информации ГКНБ, Шадиев, выехав в город Исфана Баткенской области, незаконно пересек государственную границу (через броды) в районе села Арка Лейлекского района КР в сторону Республики Таджикистан. После вылетел авиарейсом по маршруту "Худжант-Москва", используя дипломатический паспорт Кыргызстана. А оттуда уже в город Нью-Йорк (США).

25 июня Генеральная прокуратура возбудила в отношении Аскарбека Шадиева второе уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 346 часть 1 "Незаконное пресечение государственной границы" УК КР.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заочно. Депутат объявлен в международный розыск.

Расследование ведет ГСУ ГКНБ.