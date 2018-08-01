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Водитель троллейбуса, который якобы избил мальчика, отстранен от работы

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- Виктория Григоренко
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Мэрия Бишкека отреагировала на информацию, опубликованную VB.KG. Напомним, как заявили родители 13-летнего мальчика, ребенка избил водитель троллейбуса из-за отсутствия денег за проезд. Об этом в Facebook написали очевидцы произошедшего.

На это пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что по информации Бишкекского троллейбусного управления, в настоящее время водитель, обвиняемый в избиении подростка, временно отстранен от работы.

По данному факту идут следственные мероприятия. По окончании которых руководителем БТУ будут приняты соответствующие меры.

"Со слов водителя, он не прикасался к мальчику, а просто вышел и сказал, чтобы тот больше так не делал. Потому что, по словам водителя, мальчик неоднократно выходил и не платил за проезд. Подросток испугался, побежал и упал", - отметили в городской службе.

URL: https://www.vb.kg/372524
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мэрия, избиение, несовершеннолетние, избил ребенка, водитель троллейбуса
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