Милиция проводит расследование по факту избиения ребенка

Родители мальчика, избитого водителем троллейбуса, написали заявление в РУВД Ленинского района. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

Как отмечается, по данному факту назначены экспертизы и проводится проверка.

"Водитель общественного транспорта уже опрошен. Сейчас ведется сбор показаний очевидцев произошедшего. После всех следственных мероприятий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ГУВД Бишкека.

Напомним, накануне водитель троллейбуса избил 13-летнего подростка за то, что тот не заплатил за проезд.