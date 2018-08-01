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Милиция проводит расследование по факту избиения ребенка

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- Виктория Григоренко
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Родители мальчика, избитого водителем троллейбуса, написали заявление в РУВД Ленинского района. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

Как отмечается, по данному факту назначены экспертизы и проводится проверка.

"Водитель общественного транспорта уже опрошен. Сейчас ведется сбор показаний очевидцев произошедшего. После всех следственных мероприятий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ГУВД Бишкека.

Напомним, накануне водитель троллейбуса избил 13-летнего подростка за то, что тот не заплатил за проезд.

URL: https://www.vb.kg/372527
Теги:
ГУВД, мэрия, дети, транспорт, уголовная ответственность, преступление, Бишкек
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