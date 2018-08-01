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Полетели головы руководителей в Госагентстве охраны окружающей среды

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- Елена Цой
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По итогам коллегии Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) ряд руководителям структурных подразделений и лесных хозяйств Кыргызстана объявлены выговоры за допущенные недостатки в работе, сообщает пресс-служба ведомства.

Решением коллегии ГАООС и ЛХ по итогам первого полугодия 2018 года за допущенные недостатки в работе главному леснику лесного хозяйства Каба Ф.Мамарасулову и директору лесного хозяйства Арка Б. Асанову объявлены выговоры.

За ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей заведующий отделом по развитию экосистемы Иссык-Кульского территориального управления ГАООС и ЛХ Ж. Адырбеков и главный лесник, лесного хозяйства Каракол Ж. Бексултанов освобождены от занимаемой должности.

За допущенные недостатки в работе и за неисполнение поручения Департамента развития лесных экосистем директору лесного хозяйства Жети-Огуз М. Рыспаеву объявлено предупреждение.

За допущенные недостатки в работе и за допущение незаконной вырубки деревьев принято решение рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главного лесника Жети-Огузского лесного хозяйства Н. Мамбетова.

За допущенные недостатки в работе начальнику управления кадровой работы и документационного обеспечения Нурмамат уулу Нурдавлету, заместителю директора госучреждения "Кыргызлесоохотоустройство" Надырбеку Козубаеву и заведующему отдела охраны, защиты леса и нормативного обеспечение департамента развития лесных экосистем Бакытбек Мусабаеву объявлены выговоры.

URL: https://www.vb.kg/372534
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, увольнение, Иссык-Куль, ГАООС и ЛХ
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