Посольство США в Лондоне торгует сломанными пылесосами и туалетной бумагой

Рулоны туалетной бумаги, подержанный автомобиль, сломанные пылесосы... Такие товары выставило на продажу посольство США в Великобритании после того, как дипмиссия переехала в новое здание, сообщает BBC.

Из старого здания, которое было взято в аренду на 999 лет, дипломаты съехали якобы из соображений безопасности еще при Джордже Буше - незадолго до того, как он оставил свой пост.

Новое здание было приобретено почти за 1 млрд фунтов стерлингов - BBC называет цифру в 762 млн. фунтов стерлингов.

Примечательно, что все товары не имеют какой-либо исторической ценности - никаких "опознавательных" знаков на них нет, кто пользовался пылесосами и машиной - неизвестно, туалетная бумага никем никак не использовалась. Кстати, упаковку последней можно приобрести за 199 долларов. Volvo 2007 года в рабочем состоянии можно купить за 8 427 долларов. Если хотите, можете приобрести несколько новых светодиодных настольных ламп за 75 долларов США.

К слову, нынешний президент Дональд Трамп в одном из своих красноречивых постов в Twitter назвал сделку по покупке нового здания "плохой идеей".

Интересно, не он ли подсказал сотрудникам с Госдепартамента распродать все ненужное, чтобы хоть как-то подсластить осадок от такой дорогой покупки?